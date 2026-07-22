Як зріс ВВП у червні 2026 року
- сільське господарство зросло одразу на 9% завдяки ранньому початку збору зернових та включенню показників рослинництва;
- зростання реальної доданої вартості в торгівлі становило 5% на тлі відновлення попиту, а роздрібний товарооборот у травні прискорив зростання до 10,9%.
- добувна промисловість зросла на 4%, а переробна — на 2,3% завдяки кращому доступу підприємств до електроенергії.
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