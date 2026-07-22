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Як зріс ВВП у червні 2026 року

Казна та Політика
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Як зріс ВВП у червні 2026 року
Як зріс ВВП у червні 2026 року
У червні зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це йдеться у моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).
У другому кварталі зростання реального ВВП оцінюється на рівні 0,6%.
Позитивну динаміку продемонстрували сільське господарство, торгівля та промисловість:
  • сільське господарство зросло одразу на 9% завдяки ранньому початку збору зернових та включенню показників рослинництва;
  • зростання реальної доданої вартості в торгівлі становило 5% на тлі відновлення попиту, а роздрібний товарооборот у травні прискорив зростання до 10,9%.
  • добувна промисловість зросла на 4%, а переробна — на 2,3% завдяки кращому доступу підприємств до електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
ВВП
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