Як зріс ВВП у червні 2026 року Сьогодні 13:23 — Казна та Політика

Як зріс ВВП у червні 2026 року

У червні зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

У другому кварталі зростання реального ВВП оцінюється на рівні 0,6%.

Позитивну динаміку продемонстрували сільське господарство, торгівля та промисловість:

сільське господарство зросло одразу на 9% завдяки ранньому початку збору зернових та включенню показників рослинництва;

зростання реальної доданої вартості в торгівлі становило 5% на тлі відновлення попиту, а роздрібний товарооборот у травні прискорив зростання до 10,9%.

добувна промисловість зросла на 4%, а переробна — на 2,3% завдяки кращому доступу підприємств до електроенергії.

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