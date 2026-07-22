За яку рекламу найчастіше штрафували бізнес Сьогодні 08:25 — Казна та Політика

За яку рекламу найчастіше штрафували бізнес

За результатами перевірок у І півріччі 2026 року фахівці Держпродспоживслужби виявила 1075 порушень спеціальних вимог закону «Про рекламу», найбільше щодо реклами тютюнових виробів, електронних сигарет та пов’язаної продукції.

Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що спеціальні вимоги законодавства поширюються, зокрема, на рекламу лікарських засобів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, дитячого харчування, об’єктів будівництва, використання державної мови у рекламі та недопущення дискримінації за ознакою статі.

«Загалом найбільшу суму штрафних санкцій застосували саме за порушення вимог щодо реклами тютюнових виробів та пов’язаної продукції — 1,143 млн грн, із яких уже сплачено 838 тис. грн. У сфері реклами алкогольних напоїв сплачено 500,2 тис. грн штрафних санкцій, реклами лікарських засобів — 410,7 тис. грн, реклами із застосуванням недержавної мови — 468,1 тис. грн», — йдеться у повідомленні.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у таких сферах:

реклама тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та пов’язаної продукції — 305 порушень, прийнято 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,143 млн грн;

для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та пов’язаної продукції — 305 порушень, прийнято 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,143 млн грн; реклама із застосуванням недержавної мови — 297 порушень, прийнято 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714,0 тис. грн;

— 297 порушень, прийнято 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714,0 тис. грн; реклама алкогольних напоїв та торговельних марок, під якими вони випускаються — 227 порушень, прийнято 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628,0 тис. грн;

під якими вони випускаються — 227 порушень, прийнято 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628,0 тис. грн; реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації — 165 порушень, прийнято 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550,0 тис. грн;

дискримінаційна реклама за ознакою статі — 70 порушень, прийнято 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн;

— 70 порушень, прийнято 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн; реклама дитячого харчування — 10 порушень, прийнято 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн;

— 10 порушень, прийнято 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн; реклама об’єктів будівництва — 1 порушення, за яке прийнято рішення про накладення штрафу.

«Спеціальні вимоги до реклами встановлені для тих категорій товарів, які мають підвищений вплив на здоров’я, безпеку та права споживачів. Контроль за їх дотриманням дозволяє своєчасно припиняти порушення, захищати громадян від недобросовісної реклами та забезпечувати рівні правила для всіх учасників ринку», — підсумував заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

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