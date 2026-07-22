За яку рекламу найчастіше штрафували бізнес
- реклама тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та пов’язаної продукції — 305 порушень, прийнято 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,143 млн грн;
- реклама із застосуванням недержавної мови — 297 порушень, прийнято 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714,0 тис. грн;
- реклама алкогольних напоїв та торговельних марок, під якими вони випускаються — 227 порушень, прийнято 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628,0 тис. грн;
- реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації — 165 порушень, прийнято 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550,0 тис. грн;
- дискримінаційна реклама за ознакою статі — 70 порушень, прийнято 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн;
- реклама дитячого харчування — 10 порушень, прийнято 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн;
- реклама об’єктів будівництва — 1 порушення, за яке прийнято рішення про накладення штрафу.
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