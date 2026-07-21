В Україні запроваджують нові правила обліку та підтримки ВПО: підписано закон Сьогодні 16:06 — Казна та Політика

ВПО отримають нові житлові та соціальні гарантії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та зміни до інших законодавчих актів. Документ комплексно оновлює законодавство щодо захисту внутрішньо переміщених осіб та гармонізує його з міжнародними стандартами.

Про це свідчить інформація в картці законопроєкту № 12301 на сайті Верховної Ради.

Електронний кабінет та нові правила обліку ВПО

Закон передбачає створення електронного кабінету для внутрішньо переміщених осіб. Через нього здійснюватиметься оцінка потреб переселенців.

Також документ встановлює прозорі процедури взяття на облік і зняття з нього. Підставами для припинення обліку можуть бути, зокрема, заява особи, рішення відповідної адміністрації, виїзд за кордон або тривала відсутність.

Крім того, замість паперової довідки ВПО отримуватимуть витяг з електронної бази даних, що дасть змогу користуватися державними послугами без необхідності пред’являти паперовий документ.

Соціальні виплати

Відповідно до закону соціальні та пенсійні виплати внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуться на загальних підставах незалежно від дати переміщення.

Водночас більше не вимагатиметься підтвердження про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

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Документ також передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах переміщення, зокрема під час евакуації, адаптації, інтеграції, повернення та реінтеграції.

Окремою нормою закону визначено, що примусове переміщення внутрішньо переміщених осіб є неприпустимим.

Нові гарантії щодо житла

Закон гарантує державну підтримку у реалізації права ВПО на житло як через загальні механізми, передбачені житловим законодавством, так і через спеціальні інструменти, розроблені саме для переселенців.

Зокрема, визначено, що проживання ВПО у житлі для тимчасового користування не може бути обмежене строком безоплатного проживання під час дії воєнного або надзвичайного стану, а також протягом шести місяців після його завершення.

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Документ також регулює діяльність місць тимчасового проживання та передбачає можливість отримання пільгових кредитів, лізингу, оренди й інших механізмів забезпечення житлом.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 1 липня 2026 року. Закон визначає основні завдання та функції центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Ухвалені положення спрямовані на забезпечення стабільності політики щодо ВПО та її пріоритетності незалежно від можливих організаційних чи кадрових змін в уряді.

Також ми писали , що для того щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому або облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 млн квартир. За оцінками, підготовленими спільно зі Світовим банком, загальний дефіцит житлового фонду в Україні становить близько 600 млн кв. м, що еквівалентно приблизно 24 трлн грн.

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