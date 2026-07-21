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Новий закон про органічні продукти: що зміниться

Казна та Політика
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Новий закон про органічні продукти: що зміниться
Новий закон про органічні продукти: що зміниться
Володимир Зеленський підписав закон, який закріплює державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
Він встановлює уніфіковані вимоги до виробництва, вирощування та маркування продуктів.
Про це пишуть в Апараті Верховної Ради.
Новий закон, який раніше ухвалили народні депутати, повинен забезпечити достовірність інформації для споживача. Тобто людин має бачити, що продукт на 100% відповідає тому, що написано у фактичних характеристиках.
Закон запроваджує єдині, прозорі та зрозумілі правила виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Вони будуть фактично такими, як в Європейському Союзі.
Законодавці удосконалили систему державного контролю щодо органічного виробництва. Це має зменшити випадки недобросовісного маркування продукції.

Агросектор

Новий закон також пропонує стимулювати розвиток аграрного сектору та сільських територій шляхом незалежності виробництва від якихось ризиків, підвищення доданої вартості продукції та створення нових робочих місць. Із часом може з’явитися більше роботи для громадян у сфері виробництва, перероблення та логістики органічної продукції.
Ще однією нормою є сприяння переходу до сталого розвитку сільського господарства відповідно до цілей Європейського зеленого курсу.
Це, своєю чергою, сприятиме адаптації до змін клімату, збереженню біорізноманіття та покращенню стану довкілля, — уточнюють законодавці.

Що це дає

Реалізація Закону сприятиме виходу української органічної продукції на міжнародні ринки, залученню інвестицій у розвиток органічного виробництва та підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на ринках Європейського Союзу і світу. Це також зміцнить позиції України як надійного партнера на міжнародних аграрних ринках.
За матеріалами:
Finance.ua
Агробізнес
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