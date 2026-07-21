Яких фахівців шукають в медичній сфері: які зарплати пропонують

За останні пів року заклади опублікували на Єдиному порталі вакансій опубліковано 898 оголошень. Найбільший попит сьогодні — на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги, пише moz.gov.ua.
Найбільше вакансій у медичних закладах в Одеській (628), Львівській (543), Дніпропетровській (448), Київській (410) областях та місті Києві (417).
Найбільша кількість пропозицій, які розмістили за останнє півріччя:
сестра медична/брат медичний — 101;
парамедик — 66;
лікар-терапевт — 48;
лікар-анестезіолог — 42;
лікар загальної практики — сімейний лікар — 36;
сестра медична/брат медичний-анестезист — 30;
сестра медична/брат медичний стаціонару — 27;
лікар-хірург — 23;
лікар-психіатр — 23;
лікар з медицини невідкладних станів — 22.
Шукають також рідкісних та вузькопрофільних лікарів, наприклад, відкриті вакансії для лікарів-генетиків, лікарів-сурдологів, лікарів-бактеріологів, біохіміків, ерготерапевтів, терапевтів мови й мовлення, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.
Єдиний портал вакансій у закладах охорони здоров’я створено МОЗ у співпраці з Мінцифри на платформі Дія. Engine за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа.
Раніше писали, що у 2026 році в Україні підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, доходи працівників екстреної медичної допомоги зросли більш як на 10 тис. грн порівняно з минулим роком. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, у квітні 2026 року середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41,7 тис. грн. Це більш як на 10,5 тис. грн більше, ніж у 2025 році.
Міністр також повідомив про зростання зарплат у первинній ланці медицини. У березні 2026 року середня зарплата лікаря «первинки» становила 30,5 тис. грн.
Медики, які погоджуються працювати у прифронтових районах або сільській місцевості та підписують контракт на три роки, можуть отримати 200 тис. грн підйомних. У 2024 році розмір такої виплати становив 14 тис. грн.
Закон передбачає, що всі студенти медичних спеціальностей, які пройшли професійно-психологічний відбір і є придатними до військової служби за станом здоров’я, мають обов’язково проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби