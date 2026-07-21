0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яких фахівців шукають в медичній сфері: які зарплати пропонують

Особисті фінанси
152
Яких фахівців шукають в медичній сфері: які зарплати пропонують
Яких фахівців шукають в медичній сфері: які зарплати пропонують
За останні пів року заклади опублікували на Єдиному порталі вакансій опубліковано 898 оголошень. Найбільший попит сьогодні — на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги, пише moz.gov.ua.

Регіони

Найбільше вакансій у медичних закладах в Одеській (628), Львівській (543), Дніпропетровській (448), Київській (410) областях та місті Києві (417).
Найбільша кількість пропозицій, які розмістили за останнє півріччя:
  • сестра медична/брат медичний — 101;
  • парамедик — 66;
  • лікар-терапевт — 48;
  • лікар-анестезіолог — 42;
  • лікар загальної практики — сімейний лікар — 36;
  • сестра медична/брат медичний-анестезист — 30;
  • сестра медична/брат медичний стаціонару — 27;
  • лікар-хірург — 23;
  • лікар-психіатр — 23;
  • лікар з медицини невідкладних станів — 22.
Шукають також рідкісних та вузькопрофільних лікарів, наприклад, відкриті вакансії для лікарів-генетиків, лікарів-сурдологів, лікарів-бактеріологів, біохіміків, ерготерапевтів, терапевтів мови й мовлення, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.
Єдиний портал вакансій у закладах охорони здоров’я створено МОЗ у співпраці з Мінцифри на платформі Дія. Engine за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа.
Раніше писали, що у 2026 році в Україні підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, доходи працівників екстреної медичної допомоги зросли більш як на 10 тис. грн порівняно з минулим роком. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, у квітні 2026 року середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41,7 тис. грн. Це більш як на 10,5 тис. грн більше, ніж у 2025 році.
Міністр також повідомив про зростання зарплат у первинній ланці медицини. У березні 2026 року середня зарплата лікаря «первинки» становила 30,5 тис. грн.
Медики, які погоджуються працювати у прифронтових районах або сільській місцевості та підписують контракт на три роки, можуть отримати 200 тис. грн підйомних. У 2024 році розмір такої виплати становив 14 тис. грн.
Водночас з наступного навчального року всі студенти-медики здобуватимуть офіцерські звання.
Закон передбачає, що всі студенти медичних спеціальностей, які пройшли професійно-психологічний відбір і є придатними до військової служби за станом здоров’я, мають обов’язково проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems