Яких фахівців шукають в медичній сфері: які зарплати пропонують Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Яких фахівців шукають в медичній сфері: які зарплати пропонують

За останні пів року заклади опублікували на Єдиному порталі вакансій опубліковано 898 оголошень. Найбільший попит сьогодні — на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги, пише moz.gov.ua.

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Регіони

Найбільше вакансій у медичних закладах в Одеській (628), Львівській (543), Дніпропетровській (448), Київській (410) областях та місті Києві (417).

Найбільша кількість пропозицій, які розмістили за останнє півріччя:

сестра медична/брат медичний — 101;

парамедик — 66;

лікар-терапевт — 48;

лікар-анестезіолог — 42;

лікар загальної практики — сімейний лікар — 36;

сестра медична/брат медичний-анестезист — 30;

сестра медична/брат медичний стаціонару — 27;

лікар-хірург — 23;

лікар-психіатр — 23;

лікар з медицини невідкладних станів — 22.

Шукають також рідкісних та вузькопрофільних лікарів, наприклад, відкриті вакансії для лікарів-генетиків, лікарів-сурдологів, лікарів-бактеріологів, біохіміків, ерготерапевтів, терапевтів мови й мовлення, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.

Єдиний портал вакансій у закладах охорони здоров’я створено МОЗ у співпраці з Мінцифри на платформі Дія. Engine за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа.

Раніше писали , що у 2026 році в Україні підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, доходи працівників екстреної медичної допомоги зросли більш як на 10 тис. грн порівняно з минулим роком. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, у квітні 2026 року середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41,7 тис. грн. Це більш як на 10,5 тис. грн більше, ніж у 2025 році.

Міністр також повідомив про зростання зарплат у первинній ланці медицини. У березні 2026 року середня зарплата лікаря «первинки» становила 30,5 тис. грн.

Медики, які погоджуються працювати у прифронтових районах або сільській місцевості та підписують контракт на три роки, можуть отримати 200 тис. грн підйомних. У 2024 році розмір такої виплати становив 14 тис. грн.

Водночас з наступного навчального року всі студенти-медики здобуватимуть офіцерські звання.

Закон передбачає , що всі студенти медичних спеціальностей, які пройшли професійно-психологічний відбір і є придатними до військової служби за станом здоров’я, мають обов’язково проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби

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