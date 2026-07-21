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«Борщові» овочі активно дешевшають

Особисті фінанси
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«Борщові» овочі активно дешевшають
«Борщові» овочі активно дешевшають
Ціни на овочі борщового набору в Україні продовжували знижуватися на минулому тижні. Так, картопля продається в гурті наразі в межах 10−15 грн/кг замість 12−15 грн/кг.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Також на 2 гривні в сторону зниження змінилася вартість білокачанної капусти — з 20−25 до 18−25 грн/кг. Сильніше здешевшали буряк та морква — з 14−18 до 10−15 грн/кг та з 28−30 до 22−28 грн/кг відповідно. Верхня стеля цін на ріпчасту цибулю впала майже вдвічі — з 20−35 до 16−20 грн/кг.
Вартість огірків знову знизилася — тепер їх відпускають по 15−30 грн/кг замість 25−40 грн/кг в гурті. А от помідори, навпаки, здорожчали на 10 гривень — з 30−60 до 40−75 грн/кг. Різко просіла нижня стеля цін на часник — зі 100−130 до 50−120 грн/кг.
Серед фруктів зросла пропозиція яблук, які здешевшали з 28−55 до 25−40 грн/кг. Вартість груш знизилася ще більше — з 45−70 до 40−50 грн/кг. Слива стрімко здешевшала зі 100−130 до 50−100 грн/кг.
У ягідному сегменті продовжила знижуватися вартість лохини. Наразі нею торгують по 200−300 грн/кг проти 250−350 грн/кг тижнем раніше. Також дещо здешевшала вишня — зі 100−140 до 100−120 грн/кг.
За матеріалами:
УНІАН
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