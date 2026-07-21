Перекази на картку: за які операції можна заплатити 17 тис. грн Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Перекази на картку: за які операції можна заплатити 17 тис. грн

ДПС нагадала українцям про фінансові операції, які можуть спричинити проблеми.

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Про що йдеться

Йдеться про перекази на банківські картки , що мають ознаки підприємницької діяльності, але здійснюються без офіційної реєстрації, пише fbc.biz.ua.

За такі дії передбачено штраф до 17 000 гривень, а в окремих випадках — додаткові донарахування податків.

Під ризиком опиняються регулярні надходження від продажу товарів чи послуг, коли людина фактично веде бізнес, але не оформлена як ФОП.

Якщо на картку систематично надходять кошти від різних осіб, а призначення платежів містить коментарі на кшталт «за товар», «оплата роботи», «замовлення», податкова може кваліфікувати це як прихований дохід.

Банки та ДПС

Банки передають інформацію про підозрілі транзакції до ДПС у рамках фінансового моніторингу.

Особливо уважно перевіряють картки, на які надходять однотипні платежі або велика кількість дрібних переказів від незнайомих людей — це може свідчити про неофіційну торгівлю чи надання послуг.

Які перекази без ризику

Разові перекази від родичів чи друзів не становлять ризику, але систематичні комерційні операції без реєстрації можуть призвести до штрафів, блокування рахунку та вимоги задекларувати всі отримані доходи.

Раніше ми писали про переказ коштів у національній валюті між рахунками у різних банках, від одного клієнта банку до іншого або від фізособи на розрахунковий рахунок підприємства — все це відбувається щодня сотні тисяч разів і жодних складнощів не становить.

А також про те, як отримати кошти, якщо вони надійшли на закритий картковий рахунок.

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