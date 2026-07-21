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Проїзд у Kyiv City Express подорожчає з 22 липня: нові тарифи

Особисті фінанси
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Kyiv City Express
Kyiv City Express
Вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.
Про це повідомляє Укрзалізниця.

Нові тарифи

Вартість проїзду в Kyiv City Express
Вартість проїзду в Kyiv City Express, www.uz.gov.ua
З 22 липня вартість квитка становитиме:
  • 30 грн — у застосунках Укрзалізниці та «Київ Цифровий»;
  • 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;
  • 36,70 грн — у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;
  • 37 грн — у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.
Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.
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Чому змінюється вартість проїзду

Як пояснюють в Укрзалізниці, щодня Київська кільцева електричка перевозить десятки тисяч пасажирів. Водночас витрати на утримання та ремонт рухомого складу, забезпечення його роботи й оплату електроенергії постійно зростають. За інформацією перевізника, доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.
Додатковим фактором стало те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Від початку 2026 року сума такої заборгованості вже перевищила 10 млн грн.
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«Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 15 липня в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях зросла з 8 до 30 гривень. Для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість.
У Києві деякі приватні перевізники також попередили про підвищення вартості проїзду в маршрутках до 25 грн із 15 липня.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Залізничний транспортУкрзалізниця
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