Проїзд у Kyiv City Express подорожчає з 22 липня: нові тарифи Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Kyiv City Express

Вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Нові тарифи

Вартість проїзду в Kyiv City Express, www.uz.gov.ua

З 22 липня вартість квитка становитиме:

30 грн — у застосунках Укрзалізниці та «Київ Цифровий»;

34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;

36,70 грн — у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

37 грн — у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.

Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Чому змінюється вартість проїзду

Як пояснюють в Укрзалізниці, щодня Київська кільцева електричка перевозить десятки тисяч пасажирів. Водночас витрати на утримання та ремонт рухомого складу, забезпечення його роботи й оплату електроенергії постійно зростають. За інформацією перевізника, доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.

Додатковим фактором стало те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Від початку 2026 року сума такої заборгованості вже перевищила 10 млн грн.

«Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 15 липня в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях зросла з 8 до 30 гривень. Для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість.

У Києві деякі приватні перевізники також попередили про підвищення вартості проїзду в маршрутках до 25 грн із 15 липня.

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