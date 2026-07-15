Нові тарифи за проїзд у Києві: чи варто «закуплятися» квитками по 8 грн Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

Столичний громадський транспорт, kyivfocus.org.ua

Після оголошення про підвищення тарифів на проїзд у Києві до 30 грн у деяких користувачів виникли ідеї купувати якомога більше поїздок за старою ціною. Однак робити такі «запаси» не має сенсу.

У КМДА пояснили користувачам транспортної карти в Києві, що станеться з невикористаними поїздками після зміни тарифів. Влада запевняє, що вони не анулюються.

Як перерахують невикористані поїздки

До 15 вересня пасажири можуть використати поїздки, які залишилися на транспортній карті. Водночас після цієї дати вони не зникнуть.

15 вересня невикористані поїздки автоматично переведуть у кошти та зарахують на Гаманець транспортної карти.

Наприклад, якщо на карті залишиться 10 поїздок, придбаних по 6,50 грн, на баланс Гаманця буде зараховано 65 грн.

Як використати кошти після зміни тарифів

Щоб придбати нові поїздки за кошти з Гаманця, необхідно:

відкрити застосунок «Київ Цифровий»,

перейти до розділу «Транспортна карта»,

обрати «Моя карта» — «Мій Гаманець»,

натиснути «Придбати поїздки». Оплата здійснюватиметься з балансу Гаманця.

Для використання цієї функції на цифровій транспортній карті необхідно оновити застосунок «Київ Цифровий» до останньої версії.

Якщо потрібно придбати проїзний, учнівський або інший транспортний продукт за кошти з Гаманця, користувачам рекомендують звернутися до служби техпідтримки:

електронною поштою: transport@kyiv.digital;

за телефонами: 0443665555, 0443668136;

особисто за адресою: вул. Космічна, 12-А, кабінет 108 (відділ обробки звернень КП ГІОЦ).

Нагадаємо, з у Києві підвищують вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 грн за разову поїздку. Для пасажирів, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами, передбачена система знижок. Залежно від кількості придбаних поїздок вартість однієї становитиме від 25 до 30 грн.

Також місто планує зберегти пільги для студентів і школярів та запровадити пересадковий квиток із терміном дії 90 хвилин.

У КМДА необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, ремонт рухомого складу та оплату праці. За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф у метро перевищує 64 грн, а в наземному транспорті 44 грн.

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