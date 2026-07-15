Нові тарифи за проїзд у Києві: чи варто «закуплятися» квитками по 8 грн

Нагадаємо, з у Києві підвищують вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 грн за разову поїздку. Для пасажирів, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами, передбачена система знижок. Залежно від кількості придбаних поїздок вартість однієї становитиме від 25 до 30 грн.
Також місто планує зберегти пільги для студентів і школярів та запровадити пересадковий квиток із терміном дії 90 хвилин.
У КМДА необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, ремонт рухомого складу та оплату праці. За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф у метро перевищує 64 грн, а в наземному транспорті 44 грн.