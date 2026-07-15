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Відсьогодні у Києві подорожчав проїзд: хто може зекономити

Особисті фінанси
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Відсьогодні у Києві подорожчав проїзд: хто може зекономити
Відсьогодні у Києві подорожчав проїзд: хто може зекономити
Відсьогодні, 15 липня, в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях зросла з 8 до 30 гривень.
Також подорожчав проїзд у маршрутках — до 25 гривень.
Востаннє тарифи на комунальний транспорт у столиці переглядали ще у 2018 році, пише ukranews.

Які є знижки

Для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість.
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Максимальна знижка дозволить знизити ціну однієї поїздки до 25 гривень.
Безлімітний місячний проїзний на всі види муніципального транспорту коштуватиме 4875 гривень.
Також у КМДА повідомили, що поїздки, придбані до підвищення тарифів, залишаться чинними до 14 вересня 2026 року.
Після цієї дати невикористані поїздки автоматично переведуть у грошовий баланс транспортної картки.

Що таке пересадковий квиток

Із 1 серпня в Києві планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень.
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Він дозволятиме необмежено пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин після активації.
Також для гостей столиці запровадять туристичні безлімітні квитки:
  • на 24 години — 375 грн;
  • на 48 годин — 563 грн;
  • на 72 години — 750 грн.
У міській владі пояснюють подорожчання зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та утримання транспортної інфраструктури.
За даними КМДА, економічно обґрунтований тариф нині становить 64,6 гривні для метро та понад 44 гривні для наземного транспорту. Щороку місто дотує транспортну галузь приблизно на 12 мільярдів гривень.

Приватні перевізники

Водчночас приватні перевізники також підняли вартість проїзду до 25 гривень.
Як пояснив голова Асоціації перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко, на рішення вплинули дефіцит водіїв, подорожчання запчастин і мастильних матеріалів, а також багаторічне стримування тарифів.

Пільговий проїзд

Після підвищення тарифів право на безкоштовний або пільговий проїзд зберігають:
  • ветерани та учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю;
  • пенсіонери за віком із «Карткою киянина»;
  • студенти (50% знижка на проїзні);
  • школярі;
  • постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • члени багатодітних родин.

Штрафи

Разом із підвищенням тарифів збільшилися й штрафи для безквиткових пасажирів. Відтепер за проїзд без оплати доведеться сплатити 600 гривень — це двадцятикратна вартість разового квитка.
За матеріалами:
Finance.ua
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