Безоплатна правнича допомога для осіб без документів: хто може скористатися Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Безоплатна правнича допомога для осіб без документів: хто може скористатися

Особи без документів можуть отримати безоплатні правничі послуги від системи надання безоплатної правничої допомоги (далі — БПД).

Про це інформують у Координаційному центрі з надання правничої допомоги спільно з Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

Система надання БПД — це державна мережа точок доступу до правничих послуг у всій Україні, а також можливість отримати допомогу телефоном або онлайн.

Особи без документів можуть отримати безоплатну для всіх первинну правничу допомогу, що передбачає:

консультації щодо порядку відновлення документів, встановлення особи, підтвердження громадянства та реалізації інших прав;

підтримку у складанні заяв, звернень, скарг та інших документів правового характеру.

Визначені законом категорії осіб мають право на вторинну правничу допомогу: представництво інтересів у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, складення процесуальних документів для звернення до суду задля отримання чи відновлення документів, що посвідчують особу.

Також право на безоплатну вторинну правничу допомогу з усіх питань мають, зокрема:

внутрішньо переміщені особи;

люди з низьким рівнем доходу: працездатні, якщо середньомісячний дохід менший за 6 656 грн; непрацездатні (пенсіонери за віком, за вислугою років тощо), якщо дохід менший за 5 190 грн;

особи з інвалідністю, якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менша за 6 656 грн;

ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

діти;

особи, які постраждали від домашнього насильства.

Послуги можна отримати як дистанційно, так й очно:

за номером 0−800−213−103, у будні з 8:00 до 18:00;

письмово — через Telegram, Viber, Facebook Messenger або офіційний сайт;

у бюро правничої допомоги, які працюють у всій Україні, крім регіонів, де тривають бойові дії, незалежно від реєстрації місця проживання. Розташування та інформація про режим роботи — на мапі;

у консультаційних пунктах доступу до БПД, які функціонують у приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, соцзахисту нанесення, спеціалізованих установ, у місцях компактного розміщення внутрішньо переміщених осіб у регіонах, де не ведуться бойові дії. Адреси та графіки роботи — за посиланням.

Послуги юристів і адвокатів системи надання БПД фінансуються коштом Державного бюджету України. За потреби особа самостійно сплачує лише судовий збір або вартість проведення експертиз.

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