Безоплатна правнича допомога для осіб без документів: хто може скористатися
- консультації щодо порядку відновлення документів, встановлення особи, підтвердження громадянства та реалізації інших прав;
- підтримку у складанні заяв, звернень, скарг та інших документів правового характеру.
- внутрішньо переміщені особи;
- люди з низьким рівнем доходу: працездатні, якщо середньомісячний дохід менший за 6 656 грн; непрацездатні (пенсіонери за віком, за вислугою років тощо), якщо дохід менший за 5 190 грн;
- особи з інвалідністю, якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менша за 6 656 грн;
- ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;
- діти;
- особи, які постраждали від домашнього насильства.
- за номером 0−800−213−103, у будні з 8:00 до 18:00;
- письмово — через Telegram, Viber, Facebook Messenger або офіційний сайт;
- у бюро правничої допомоги, які працюють у всій Україні, крім регіонів, де тривають бойові дії, незалежно від реєстрації місця проживання. Розташування та інформація про режим роботи — на мапі;
- у консультаційних пунктах доступу до БПД, які функціонують у приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, соцзахисту нанесення, спеціалізованих установ, у місцях компактного розміщення внутрішньо переміщених осіб у регіонах, де не ведуться бойові дії. Адреси та графіки роботи — за посиланням.
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