У яких містах України оренда двокімнатної квартири коштує майже стільки ж, як однокімнатної Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Найбільший розрив зафіксували у Києві та Ужгороді

Компактна однокімнатна квартира чи просторіша двокімнатна — вибір часто залежить від бюджету, адже житло з двома кімнатами зазвичай коштує дорожче. Водночас така тенденція характерна не для всіх українських міст. У низці обласних центрів різниця між вартістю оренди однокімнатної та двокімнатної квартир є мінімальною або взагалі відсутня.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Де двокімнатна квартира коштує майже як однокімнатна

У Полтаві та Чернігові медіанна вартість оренди однокімнатних і двокімнатних квартир є однаковою. У Полтаві оренда такого житла становить 12 тис. грн на місяць, а у Чернігові 8 тис. грн.

Майже не відрізняються ціни й у Луцьку, де медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 15 тис. грн, тоді як однокімнатної 14,5 тис. грн.

На 1 тис. грн дорожче оренда двокімнатної квартири обходиться у таких містах:

Рівне — 13 тис. грн проти 12 тис. грн за однокімнатну;

Суми — 8 тис. грн проти 7 тис. грн;

Херсон — 5 тис. грн проти 4 тис. грн.

Різницю у 2 тис. грн між орендою однокімнатного та двокімнатного житла зафіксували у кількох обласних центрах:

Вінниця — 15 тис. грн проти 13 тис. грн;

Хмельницький — 14 тис. грн проти 12 тис. грн;

Житомир — 12 тис. грн проти 10 тис. грн;

Запоріжжя — 10 тис. грн проти 8 тис. грн.

Де різниця відчутніша

У частині міст доплата за двокімнатну квартиру становить від 3 до 4 тис. грн на місяць:

Тернопіль — 15,5 тис. грн проти 13,45 тис. грн за однокімнатну квартиру;

Черкаси — 14 тис. грн проти 11,85 тис. грн;

Кропивницький — 12 тис. грн проти 8,5 тис. грн;

Миколаїв — 9 тис. грн проти 6,95 тис. грн;

Дніпро — 16 тис. грн проти 12 тис. грн;

Одеса — 16 тис. грн проти 12 тис. грн.

Ще більший розрив зафіксували у Львові, Харкові та Чернівцях. У Львові оренда двокімнатної квартири коштує 24,4 тис. грн, що на 4,2 тис. грн більше, ніж однокімнатної — 20,2 тис. грн.

У Харкові різниця становить 4,5 тис. грн — 11,5 тис. грн проти 7 тис. грн, а у Чернівцях — 4,55 тис. грн: 18 тис. грн за двокімнатну квартиру проти 13,45 тис. грн за однокімнатну.

Найбільший розрив зафіксували у Києві та Ужгороді

У Києві та Ужгороді за додаткову кімнату доведеться суттєво переплатити. Столична медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 30 850 грн, що майже на 14 000 грн більше, ніж однокімнатної — 17 000 грн. В Ужгороді різниця сягає 9 250 грн — 31 400 грн за двокімнатну проти 22 150 грн.

У частині обласних центрів медіанна вартість оренди однокімнатних та двокімнатних квартир майже співставна, тож додатковий простір обходиться в незначну доплату порівняно з орендою однокімнатного житла. Водночас у містах із високим попитом на житло, особливо Києві та Ужгороді, однокімнатні квартири залишаються безальтернативним варіантом для тих, хто прагне заощадити.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Dim. ria писав , що в червні кількість оголошень про оренду житла продовжила зростати у всіх регіонах. Найбільший ріст фіксувався у Херсонській (+108%), Житомирській (+52%), Кіровоградській (+49%) та Черкаській (+42%) областях. У столиці ціни на оренду в червні зросли у всіх районах. Найдорожча оренда в Печерському районі — 36 тис. грн (+3% порівняно з травнем), найдешевша у Деснянському — 13 тис. грн за однокімнатну квартиру (+30% до травня).

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