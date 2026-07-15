0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких містах України оренда двокімнатної квартири коштує майже стільки ж, як однокімнатної

Особисті фінанси
13
Найбільший розрив зафіксували у Києві та Ужгороді
Найбільший розрив зафіксували у Києві та Ужгороді
Компактна однокімнатна квартира чи просторіша двокімнатна — вибір часто залежить від бюджету, адже житло з двома кімнатами зазвичай коштує дорожче. Водночас така тенденція характерна не для всіх українських міст. У низці обласних центрів різниця між вартістю оренди однокімнатної та двокімнатної квартир є мінімальною або взагалі відсутня.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Де двокімнатна квартира коштує майже як однокімнатна

У Полтаві та Чернігові медіанна вартість оренди однокімнатних і двокімнатних квартир є однаковою. У Полтаві оренда такого житла становить 12 тис. грн на місяць, а у Чернігові 8 тис. грн.
Майже не відрізняються ціни й у Луцьку, де медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 15 тис. грн, тоді як однокімнатної 14,5 тис. грн.
На 1 тис. грн дорожче оренда двокімнатної квартири обходиться у таких містах:
  • Рівне — 13 тис. грн проти 12 тис. грн за однокімнатну;
  • Суми — 8 тис. грн проти 7 тис. грн;
  • Херсон — 5 тис. грн проти 4 тис. грн.
Місце для вашої реклами
Різницю у 2 тис. грн між орендою однокімнатного та двокімнатного житла зафіксували у кількох обласних центрах:
  • Вінниця — 15 тис. грн проти 13 тис. грн;
  • Хмельницький — 14 тис. грн проти 12 тис. грн;
  • Житомир — 12 тис. грн проти 10 тис. грн;
  • Запоріжжя — 10 тис. грн проти 8 тис. грн.

Де різниця відчутніша

У частині міст доплата за двокімнатну квартиру становить від 3 до 4 тис. грн на місяць:
  • Тернопіль — 15,5 тис. грн проти 13,45 тис. грн за однокімнатну квартиру;
  • Черкаси — 14 тис. грн проти 11,85 тис. грн;
  • Кропивницький — 12 тис. грн проти 8,5 тис. грн;
  • Миколаїв — 9 тис. грн проти 6,95 тис. грн;
  • Дніпро — 16 тис. грн проти 12 тис. грн;
  • Одеса — 16 тис. грн проти 12 тис. грн.
Ще більший розрив зафіксували у Львові, Харкові та Чернівцях. У Львові оренда двокімнатної квартири коштує 24,4 тис. грн, що на 4,2 тис. грн більше, ніж однокімнатної — 20,2 тис. грн.
У Харкові різниця становить 4,5 тис. грн — 11,5 тис. грн проти 7 тис. грн, а у Чернівцях — 4,55 тис. грн: 18 тис. грн за двокімнатну квартиру проти 13,45 тис. грн за однокімнатну.

Найбільший розрив зафіксували у Києві та Ужгороді

У Києві та Ужгороді за додаткову кімнату доведеться суттєво переплатити. Столична медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 30 850 грн, що майже на 14 000 грн більше, ніж однокімнатної — 17 000 грн. В Ужгороді різниця сягає 9 250 грн — 31 400 грн за двокімнатну проти 22 150 грн.
У частині обласних центрів медіанна вартість оренди однокімнатних та двокімнатних квартир майже співставна, тож додатковий простір обходиться в незначну доплату порівняно з орендою однокімнатного житла. Водночас у містах із високим попитом на житло, особливо Києві та Ужгороді, однокімнатні квартири залишаються безальтернативним варіантом для тих, хто прагне заощадити.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Dim. ria писав, що в червні кількість оголошень про оренду житла продовжила зростати у всіх регіонах. Найбільший ріст фіксувався у Херсонській (+108%), Житомирській (+52%), Кіровоградській (+49%) та Черкаській (+42%) областях. У столиці ціни на оренду в червні зросли у всіх районах. Найдорожча оренда в Печерському районі — 36 тис. грн (+3% порівняно з травнем), найдешевша у Деснянському — 13 тис. грн за однокімнатну квартиру (+30% до травня).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КвартираОренда житлаНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems