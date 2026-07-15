У яких містах України оренда двокімнатної квартири коштує майже стільки ж, як однокімнатної

Компактна однокімнатна квартира чи просторіша двокімнатна — вибір часто залежить від бюджету, адже житло з двома кімнатами зазвичай коштує дорожче. Водночас така тенденція характерна не для всіх українських міст. У низці обласних центрів різниця між вартістю оренди однокімнатної та двокімнатної квартир є мінімальною або взагалі відсутня.
Різницю у 2 тис. грн між орендою однокімнатного та двокімнатного житла зафіксували у кількох обласних центрах:
Вінниця — 15 тис. грн проти 13 тис. грн;
Хмельницький — 14 тис. грн проти 12 тис. грн;
Житомир — 12 тис. грн проти 10 тис. грн;
Запоріжжя — 10 тис. грн проти 8 тис. грн.
Де різниця відчутніша
У частині міст доплата за двокімнатну квартиру становить від 3 до 4 тис. грн на місяць:
Тернопіль — 15,5 тис. грн проти 13,45 тис. грн за однокімнатну квартиру;
Черкаси — 14 тис. грн проти 11,85 тис. грн;
Кропивницький — 12 тис. грн проти 8,5 тис. грн;
Миколаїв — 9 тис. грн проти 6,95 тис. грн;
Дніпро — 16 тис. грн проти 12 тис. грн;
Одеса — 16 тис. грн проти 12 тис. грн.
Ще більший розрив зафіксували у Львові, Харкові та Чернівцях. У Львові оренда двокімнатної квартири коштує 24,4 тис. грн, що на 4,2 тис. грн більше, ніж однокімнатної — 20,2 тис. грн.
У Харкові різниця становить 4,5 тис. грн — 11,5 тис. грн проти 7 тис. грн, а у Чернівцях — 4,55 тис. грн: 18 тис. грн за двокімнатну квартиру проти 13,45 тис. грн за однокімнатну.
Найбільший розрив зафіксували у Києві та Ужгороді
У Києві та Ужгороді за додаткову кімнату доведеться суттєво переплатити. Столична медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 30 850 грн, що майже на 14 000 грн більше, ніж однокімнатної — 17 000 грн. В Ужгороді різниця сягає 9 250 грн — 31 400 грн за двокімнатну проти 22 150 грн.
У частині обласних центрів медіанна вартість оренди однокімнатних та двокімнатних квартир майже співставна, тож додатковий простір обходиться в незначну доплату порівняно з орендою однокімнатного житла. Водночас у містах із високим попитом на житло, особливо Києві та Ужгороді, однокімнатні квартири залишаються безальтернативним варіантом для тих, хто прагне заощадити.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Dim. ria писав, що в червні кількість оголошень про оренду житла продовжила зростати у всіх регіонах. Найбільший ріст фіксувався у Херсонській (+108%), Житомирській (+52%), Кіровоградській (+49%) та Черкаській (+42%) областях. У столиці ціни на оренду в червні зросли у всіх районах. Найдорожча оренда в Печерському районі — 36 тис. грн (+3% порівняно з травнем), найдешевша у Деснянському — 13 тис. грн за однокімнатну квартиру (+30% до травня).