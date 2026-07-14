Де купити дизельне пальне найдешевше, а де найдорожче
Зростання вартості дизеля фіксували
- на Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, Київщині, Миколаївщині, Одещині, Рівненщині, Сумщині, Хмельниччині та Буковині.
- Незначне зниження цін відбулось на Дніпровщині, Запоріжжі та Харківщині.
Найдешевше дизельне пальне можна придбати на:
- Сумщині — 74,58 грн/л;
- Житомирщині — 74,70 грн/л;
- Вінниччині — 74,89 грн/л;
- Запоріжжі — 74,95 грн/л.
- OKKO та WOG — 79,90 грн/л;
- SOCAR — 79,76 грн/л;
- «Укрнафта» — 74,90 грн/л;
- UPG — 74,15 грн/л;
- AMIC — 74,81 грн/л.
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