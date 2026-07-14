Де купити дизельне пальне найдешевше, а де найдорожче Сьогодні 17:14 — Енергетика

Ціни на пальне на АЗС станом на 14 липня були різноспрямованими — на бензин А95 та автогаз майже у всіх областях були стабільними, тоді як бензин А95+ і дизельне пальне подорожчали.

На сьогодні середня ціна ДП на АЗС України становить 76,11 грн/л (+0,09 грн/л), бензину А95 — 74,62 грн/л, бензину А95+ — 78,72 грн/л, автогазу — 40,00 грн/л.

Про це пише Kurkul.com з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.

Зростання вартості дизеля фіксували

на Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, Київщині, Миколаївщині, Одещині, Рівненщині, Сумщині, Хмельниччині та Буковині.

Незначне зниження цін відбулось на Дніпровщині, Запоріжжі та Харківщині.

Найдешевше дизельне пальне можна придбати на:

Сумщині — 74,58 грн/л;

Житомирщині — 74,70 грн/л;

Вінниччині — 74,89 грн/л;

Запоріжжі — 74,95 грн/л.

Ціни дизельного пального на популярних АЗС:

OKKO та WOG — 79,90 грн/л;

SOCAR — 79,76 грн/л;

«Укрнафта» — 74,90 грн/л;

UPG — 74,15 грн/л;

AMIC — 74,81 грн/л.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.