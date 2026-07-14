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Де купити дизельне пальне найдешевше, а де найдорожче

Енергетика
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Ціни на пальне на АЗС станом на 14 липня були різноспрямованими — на бензин А95 та автогаз майже у всіх областях були стабільними, тоді як бензин А95+ і дизельне пальне подорожчали.
На сьогодні середня ціна ДП на АЗС України становить 76,11 грн/л (+0,09 грн/л), бензину А95 — 74,62 грн/л, бензину А95+ — 78,72 грн/л, автогазу — 40,00 грн/л.
Про це пише Kurkul.com з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.

Зростання вартості дизеля фіксували

  • на Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, Київщині, Миколаївщині, Одещині, Рівненщині, Сумщині, Хмельниччині та Буковині.
  • Незначне зниження цін відбулось на Дніпровщині, Запоріжжі та Харківщині.

Найдешевше дизельне пальне можна придбати на:

  • Сумщині — 74,58 грн/л;
  • Житомирщині — 74,70 грн/л;
  • Вінниччині — 74,89 грн/л;
  • Запоріжжі — 74,95 грн/л.
Ціни дизельного пального на популярних АЗС:
  • OKKO та WOG — 79,90 грн/л;
  • SOCAR — 79,76 грн/л;
  • «Укрнафта» — 74,90 грн/л;
  • UPG — 74,15 грн/л;
  • AMIC — 74,81 грн/л.
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
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