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Німеччина надала Україні трансформатори на 486 тис. євро

Енергетика
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НЕК «Укренерго» отримала від Німеччини енергетичного обладнання на 486 тисяч євро.
Про це пише Міненерго.
Через Фонд підтримки енергетики України до чотирьох областей України від Німеччини надійшли 20 ємнісних трансформаторів напруги вартістю 486 тисяч євро.
Обладнання буде використано для заміни трансформаторів, пошкоджених унаслідок масованих російських атак. Його встановлення дозволить підвищити стійкість об’єднаної енергосистеми України та забезпечити більш надійне електропостачання для споживачів.
Ємнісні трансформатори напруги є ключовими елементами функціонування високовольтних підстанцій.
Вони знижують високу системну напругу до рівня, необхідного для вимірювання, захисту та керування енергооб’єктом, а також забезпечують точне вимірювання показників і підтримують автоматизоване управління мережею.
Німеччина залишається одним із найбільших партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості, допомагаючи відновлювати критично важливу інфраструктуру та підтримувати надійну роботу української енергосистеми.
За матеріалами:
Finance.ua
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