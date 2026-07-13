Через проблеми з бензином росіяни пересідають на коней та велосипеди, — DW Сьогодні 20:32 — Енергетика

Атаки України на нафтопереробні заводи спровокували паливну кризу в росії.

Тепер водії по всій країні годинами і навіть днями чекають на можливість заправитися, у чергах часто спалахують бійки. Через нестачу бензину росіяни змушені шукати альтернативні способи пересування і дедалі частіше пересідають на велосипеди або коней, пише Тепер водії по всій країні годинами і навіть днями чекають на можливість заправитися, у чергах часто спалахують бійки. Через нестачу бензину росіяни змушені шукати альтернативні способи пересування і дедалі частіше пересідають на велосипеди або коней, пише DW

Мешканці повідомляють про закриття автозаправних станцій. На тих небагатьох, де ще є пальне, вишиковуються багатокілометрові черги. Жінка з Геленджика розповіла, що намагалася заправити машину три дні. Вона приїхала на заправку о 5-й ранку і навіть провела ніч у машині, але так і не змогла купити бензин.

Повідомляється, що ситуація найгостріше відчувається в Читі, у Забайкальському регіоні Росії. Там водії, як повідомляється, стоять у черзі за паливом до 36 годин. Користувачі соціальних мереж також стверджують, що люди продають свої місця в черзі за 35 000 рублів (400 євро/460 доларів).

Життя змінилося

Дефіцит палива змушує багатьох росіян змінювати свій розпорядок дня. Дехто їздить на роботу або відвозить дітей до школи на попутках; інші переходять на громадський транспорт. Таксисти працюють рідше і дедалі частіше скасовують далекі поїздки у великих містах. У результаті зросли ціни на проїзд.

У сільських районах росії мешканці купують коней замість автомобілів. Telegram-канал Mash повідомив про різке зростання попиту на робочих коней протягом останніх тижнів. Тварин використовують замість сільгосптехніки.

Попит на велосипеди також різко зріс. У червні продажі велосипедів на онлайн-майданчику CDEK. Shopping зросли на 131% порівняно з травнем, а виручка підскочила на 263%. Велосипеди дедалі частіше розглядаються як альтернатива автомобілям.

УНІАН За матеріалами:

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