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Європейці купили рекордну кількість СПГ у росії перед закриттям імпорту

Енергетика
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У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала з провідного російського СПГ-заводу «Ямал» більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше, поглинувши майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності заборони ЄС на імпорт російського газу.
Про це повідомляє Financial Times.

Закупівлі зросли на 18%

За даними аналітичної компанії Kpler, обсяг закупівель ЄС у компанії «Ямал СПГ», яку контролює російська приватна компанія «Новатек», у перші шість місяців року досяг рекордних 9,89 млн тонн — це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За оцінками неурядової організації Urgewald, Європа, ймовірно, заплатила за ці поставки до 6 млрд євро.

Хто найбільші покупці

Згідно з даними Kpler, основними європейськими покупцями були Франція, Бельгія та Іспанія, які в першому півріччі 2026 року імпортували з «Ямалу» відповідно 3,6 млн, 2,9 млн та 2,7 млн тонн.
Правила ЄС уже забороняють закупівлю російського СПГ за короткостроковими контрактами, а це означає, що кожна партія газу з «Ямалу», призначена для Європи, потребує підтвердження від митних органів країни-імпортера про те, що продаж відбувся за довгостроковим контрактом.

Заборона на довгострокові контракти

З 1 січня 2027 року набуде чинності заборона ЄС на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами. Це змусить росію шукати альтернативні маршрути. Імпорт газу трубопроводами буде заборонено пізніше того ж року.
Готовність Європи приймати партії з «Ямалу» мала вирішальне значення для цього проєкту, який розташований у російській Арктиці та залежить від невеликого флоту спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7.
Обсяги, які може відвантажувати об’єкт, значною мірою залежать від швидкої обробки таких суден у європейських портах, тоді як альтернативний варіант — використання Північного морського шляху для доставки до Азії — є ризикованішим і займає набагато більше часу.

Поставки до Азії скоротилися

Хоча в першому півріччі Європа отримала більше СПГ з «Ямалу», обсяги поставок до Азії впали на 74 відсотки — до трохи більше 510 000 тонн.
За словами обізнаних у цьому питанні джерел, це частково пов’язано з тим, що деякі міжнародні судноплавні компанії, страхові фірми та фінансисти побоюються санкцій ЄС.
За матеріалами:
Економічна Правда
ГазЄС
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