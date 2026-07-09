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Крипта, що працює сама: як торгові боти принесли мені $1 150 за місяць

Мене звати Максим. Я працюю в PR, і останні 4−5 років крипта є частиною мого життя. Частково з нею пов’язана моя робота — співпрацюю з різноманітними сервісами, які є частиною криптовалютної інфраструктури. Інвестую й особисто: якісь монети тримаю довго, якісь — докуповую, раз на квартал пробую трейдинг на невеликі суми. Останнє — радше, хобі, яке іноді приносило невеликі прибутки. Але коли наприкінці квітня я підбив підсумок місяця і побачив, що вкладені у криптобіржу трохи більш ніж $1 300 принесли $1 150 чистого прибутку, навіть мені — людині, яка сама це зробила, — захотілося ще раз перевірити цифри. Таким виявився результат роботи торгових ботів від сервісу Bitsgap . Я розповім, що це за боти, чому я вирішив їх спробувати, та чому вибрав саме цей сервіс. Можливо, комусь ця історія буде цікавою. Адже +86,75% за місяць — це цифра, за яку точно не соромно.

Як я дійшов до ботів

Раніше мій трейдинг зазвичай виглядав так: відкрита вкладка з графіком і постійне поглядання на ціну. Іноді це псувало нерви та настрій, і постійно з’їдало час, адже ринок не питає, зайнятий ти чи спиш, чи потрібно тобі працювати, або займатися іншими справами. Можливість торгувати без цієї метушні, щоб процес відбувався автономно, цілодобово, а ти не сидів, прикутий до екрана, здавався мені чимось нереальним. Так, я чув про торгових ботів, наче вони пропонують щось подібне, але донедавна майже нічого про них не знав. Вважав їх якимось шаблонним рішенням, на якому особливо не заробиш. А трейдинг вважав суто «людською» справою, яка потребує безпосередньої участі і повного занурення у процес. У зворотньому мене переконали декілька трейдерів, на яких я підписаний у YouTube. Вони показували реальні приклади роботи ботів. Їх досвід доводив, що за певного руху ринку бот справді може чудово відпрацювати самостійно, без особистого втручання. Це мене підкупило і я вирішив перевірити.

Що таке торговий бот — простими словами

Поясню так, як зрозумів це сам. Торговий бот — це програма, яка купує та продає активи за певними правилами, які ви їй задали. Ви один раз налаштовуєте логіку: на якому діапазоні цін працювати, якими кроками докуповувати й коли фіксувати прибуток, — і далі програма робить це сама, без емоцій та без вихідних.

Найпростіше побачити це на графіку. Нижче на моєму скріні з біржі видно багато позначок: зелені — там, де бот докуповував актив на просіданні, червоні — там, де фіксував частину прибутку на зростанні. Ніякої магії: бот методично купує дешевше, продає дорожче і повторює це сотні разів, доки ринок рухається. Там, де людина вагається або панікує, програма просто виконує план.

Чому я вибрав Bitsgap

Тут я міг би сказати, що провів детальний аналіз ринку і вивчив десятки сервісів, але не скажу 😁 Все набагато простіше — спрацювали рекомендації досвідчених трейдерів, за якими я слідкую. Bitsgap часто бачив в їхніх оглядах на YouTube. Тому рішення виглядало простим і зрозумілим. Попередньо, правда, пошукав інформацію та навів довідки до про саму компанію: працює за правилами ЄС (Естонія), заснована у 2017 році, жодних пов’язаних із нею скандальних новин. Це мене заспокоїло, тому вирішив — тестую.

Важливий момент, на якому варто акцентувати увагу: Bitsgap — це не біржа і не гаманець. Сервіс під’єднується до вашого рахунку на біржі через API-ключі, а ваші гроші весь час залишаються на біржі. Bitsgap ними не розпоряджається і не може їх вивести. Він лише дає ботам команди торгувати.

Реєстрація зайняла в мене декілька хвилин, підключення біржі — буквально декілька кліків, усе інтуїтивно зрозуміло. Є 7-денний безкоштовний період, але я майже відразу оформив місячний пакет Advanced — він дозволяв запускати більше ботів, а саме це мене й цікавило.

Що я запустив і що з цього вийшло

Почав я 1 квітня. Пара BTC/USDC тоді була близько $67 тисяч, і я чомусь був певен, що біткоїн на дні й далі піде вгору. Тож пішов відразу на ф’ючерси з плечем 10х і ботом COMBO. Обрав його свідомо: COMBO не просто виставляє сітку ордерів, а й зміщує її слідом за ринком, якщо ціна зростає. Налаштовував сам: сітка з 12−18 позицій, половина на купівлю, половина на продаж, крок 0,25−0,4%.

Стартував не з усієї суми, а докладав поступово, доки не дійшов до приблизно $1 330. Це мій психологічний максимум: більше я просто не готовий тримати в такому інструменті. Спершу запустив бота на BTC/USDC, потім додав ETH, XRP і SOL — і всі вони дали понад 100%, бо повторювали рух біткоїна.

Підсумок квітня за статистикою платформи: вкладено $1 327,76, чистий результат +$1 151,90, тобто +86,75%. Із 30 днів 22 були прибутковими і 7 — збитковими. Прибуток я не залишав «лежати» в системі: щойно набігало $250−300, переводив їх із ф’ючерсного рахунку на спот і виводив на свій гаманець. Хотілося відчувати реальні гроші, а не бачити просто цифру на екрані. Всю інвестовану суму я вже повернув і тепер працюю фактично на зароблене. Згодом залишив одного бота на BTC/USDC: однаково весь ринок крутиться навколо біткоїна, інші монети просто повторюють за ним, тож я вирішив сконцентруватися.

Підсумок за квітень у кабінеті Bitsgap: +$1 151,90 (+86,75%) на інвестицію $1 327,76.

Деталізація прибутків і збитків за місяць на боці біржі: 22 прибуткові дні, проти 7 збиткових.

Про ризики

А тепер те, про що в захоплюючих історіях успіху, пов’язаних із трейдингом, зазвичай мовчать. Я працював на ф’ючерсах із плечем — це інструмент із підвищеним ризиком, де втратити можна швидко й боляче. Сам Bitsgap не приховує, що COMBO — це бот із високою потенційною дохідністю й відповідними ризиками. Мій єдиний обов’язковий запобіжник — стоп-лоси, без них я не заходжу взагалі.

Але, як виявилося, найбільшою проблемою був не ринок, а я сам. Декілька разів мені бракувало терпіння: бот набирав позиції, ціна йшла донизу, я нервував і вимикав його в мінусі, не дочекавшись розвороту. А вже наступного дня ринок розвертався, і там, де я зафіксував мінус $100−150, можна було отримати десь +$200. Це головний урок: на таких ботах терпіння часто є важливішим за саму стратегію.

Боти Bitsgap на будь-який ринок і помічник зі штучним інтелектом

Ще декілька слів про сам сервіс, бо COMBO — це лише один із його інструментів. Усього в Bitsgap є декілька ботів під різні ситуації:

GRID — базовий, заробляє на коливаннях у боковому ринку;

DCA усереднює позицію;

BTD розрахований на купівлю під час падіння;

LOOP працює у двох валютах із реінвестуванням;

COMBO, як я вже казав, — для ф’ючерсів.

Для початківців є готові стратегії, які не треба налаштовувати власноруч, а також бектестинг — можливість прогнати бота на історичних даних і подивитися, як він повів би себе у минулому, перш ніж ризикувати реальними грошима.

Окремо є помічник на основі штучного інтелекту: він аналізує ринок і сам пропонує набір ботів під ваш рівень ризику. Я налаштовував усе сам, але добре розумію, чим це може бути корисно іншим. Особливо тим, хто не хоче заглиблюватися в деталі.

Термінал, безпека і скільки це коштує

Bitsgap об’єднує понад півтора десятка бірж — серед них Binance, Bybit, OKX, Kraken — в одному вікні. Тобто керувати торгівлею на різних майданчиках можна з єдиного інтерфейсу, не перемикаючись між сайтами. Є розумні ордери, на кшталт тейк-профіту і стоп-лосу. Контролювати ботів виявилося нескладно: я щодня витрачаю хвилин десять, щоб переглянути кількість угод, а є ще мобільний застосунок, тож можна зазирнути, коли зручно.

Про безпеку я частково вже сказав: гроші залишаються на біржі, а API-ключі без права виведення коштів — це найважливіше. Платформа додатково використовує шифрування, двофакторну автентифікацію і підтримує апаратні ключі. За даними компанії, з 2017 року (моменту заснування) в неї не було жодного інциденту з безпекою.

Щодо вартості. Є безкоштовний семиденний період із повним доступом, причому без прив’язки картки. Далі — підписка: базовий тариф починається приблизно від $23 на місяць, я брав Advanced і платив за нього близько $69 при помісячній оплаті (якщо вносити суму за рік відразу, виходить помітно дешевше). Ще один важливий момент: Bitsgap бере гроші лише за підписку , а торговельні комісії — це вже комісії вашої біржі, окремих прихованих платежів сервіс не додає.

Кому це підійде, а кому — ні

Я зрозумів одне — боти не є чарівною кнопкою. Воне не дозволяють зробити гроші, скасувавши ризики крипторинку. Якщо ринок піде проти вас, програма втрачатиме разом із вами. Але якщо ви розумієте, у що заходите, готові почати з невеликої суми і дати інструменту час, боти знімають дві найбільші проблеми ручного трейдингу — рутину та емоції.

Моя порада тим, хто захоче повторити досвід: заходьте, коли ринок, на вашу думку, біля дна (якщо розраховуєте на зростання), починайте із суми, яку не страшно втратити, — умовно $200−450, і оцінюйте бота хоча б за один-два тижні роботи, а не за годину. І головне — терпіння. Бот своє відпрацює, якщо дати йому можливість це зробити.

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