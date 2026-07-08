Потенціал зростання у 62 рази: у Binance Research назвали головний тренд крипторинку Сьогодні 03:48 — Криптовалюта

Сукупна вартість токенізованих реальних активів у червні досягла приблизно $31,7 млрд

Сукупна пропозиція стейблкоїнів у червні знизилася приблизно до $312,4 млрд, що означає падіння на 2,2% за місяць. Водночас інституційне використання та платіжна функція стейблкоїнів продовжують підтримувати розвиток сегмента.

Про це свідчить щомісячний огляд ринку, який проводить Binance Research.

З початку року серед великих мереж найшвидше зростали блокчейн-мережі BNB Chain (+13,9%) і Tron (+9,1%). Ethereum зберіг лідерство з пропозицією стейблкоїнів на рівні близько $171 млрд, хоча з початку року показав помірне зниження — приблизно 5,4%.

Доларовий стейблкоїн RLUSD від Ripple отримав схвалення Агентства фінансових послуг Японії відповідно до Закону про платіжні послуги та став першим іноземним доларовим стейблкоїном, ліцензованим для дистрибуції в Японії. Доступ до нього забезпечуватиме SBI VC Trade, японська криптоплатформа групи SBI. За ринкової капіталізації $1,7 млрд RLUSD відкриває регульований азійський коридор для корпоративних розрахунків, аналогічного якому поки не мають Tether і Circle.

Сукупна вартість токенізованих реальних активів

Сукупна вартість токенізованих реальних активів — традиційних активів, представлених у вигляді токенів у блокчейні, — у червні досягла приблизно $31,7 млрд.

Найсильніше за місяць зріс сегмент приватного кредитування, додавши близько $883 млн.

Зростання підтримало повернення активності в токенізації приватного кредиту з боку Centrifuge, платформи для токенізації реальних активів: випуск JAAA, токенізованого інструмента приватного кредитування, на $200 млн у мережі Solana показав, що інституційні кредитні активи можуть працювати в блокчейні.

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Binance також запустила bStocks — токенізовані акції в BNB Chain, які відображають реальні позиції в американських акціях і дають змогу торгувати ними цілодобово в блокчейні. 80% торгів токенізованими акціями припадає на ринки, що розвиваються, а 93% угод є дробовими, із медіанним розміром $18,81. Це дає доступ до дорогих акцій із сумами меншими ніж $20.

За консервативним сценарієм, ринок токенізованих реальних активів може зрости до $661 млрд за проникнення лише 0,4%, що означає потенціал зростання у 62 рази від поточного рівня. Подальше розширення участі платформ і розвиток інфраструктури можуть підтримати зростання ринкової капіталізації цього сегмента.

Що означає червень для ринку далі

На початку липня ринок залишається у фазі очікування. Ключовими орієнтирами залишаються комунікація ФРС, геополітична ситуація навколо Ірану, потоки у спотові біржові фонди на Bitcoin та подальший розгляд CLARITY Act у США. До повернення інституційного попиту на спотовий ринок імовірною залишається фаза консолідації.

Окремо зберігається тиск на альткоїни: продажі на спотовому ринку досягли п’ятирічного максимуму, а відтоки за активами поза BTC і ETH тривають уже 15 місяців поспіль. Це свідчить про капітуляцію частини роздрібних учасників і дедалі вибірковішу ротацію капіталу. Додатковим фактором для окремих активів у липні буде розблокування токенів — вихід в обіг активів, які раніше були заблоковані: найбільше припадає на PUMP — $130 млн або 26,8% його ринкової капіталізації.

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Водночас червень показав кілька напрямів, які продовжують розвиватися попри корекцію ширшого ринку: токенізовані акції, ринки прогнозів, токенізовані реальні активи, стейблкоїни як платіжна інфраструктура та безперервне ціноутворення через токенізовані акції bStocks. Саме ці сегменти залишаються ключовими для спостереження в липні разом із макроекономічними та регуляторними сигналами.

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