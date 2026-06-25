У Таїланді викрили мережу нелегального криптомайнінгу з оборотом понад $300 млн на рік Сьогодні 03:18 — Криптовалюта

Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) повідомив про розширення розслідування масштабної мережі нелегального майнінгу криптовалют, яка, за версією слідства, пов’язана з транснаціональними схемами відмивання коштів, кіберзлочинністю та китайськими інвесторами.

Від крадіжки електроенергії до міжнародної злочинної мережі

Упродовж 2025 року Управління з розслідування технологічних та інформаційних злочинів DSI ліквідувало три великі мережі незаконного криптомайнінгу.

У ході спецоперацій правоохоронці вилучили понад 6390 майнінгових пристроїв, а збитки, завдані Провінційному управлінню електропостачання Таїланду (Provincial Electricity Authority), перевищили 953 млн батів ($28,5 млн).

Подальше розслідування дозволило вийти за межі справ про крадіжку електроенергії. За даними DSI, слідчі встановили зв’язок між нелегальними майнінговими фермами та транснаціональною мережею «сірих» китайських інвесторів.

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За версією правоохоронців, ця структура може бути причетною до відмивання коштів, отриманих унаслідок діяльності шахрайських колл-центрів та міжнародних платформ онлайн-гемблінгу.

Аналіз фінансових операцій показав, що пов’язані з мережею компанії та банківські рахунки здійснювали операції щонайменше на 10 млрд батів на рік (близько $300 млн). Крім того, громадяни М’янми, які, за даними слідства, працювали на організацію, щодня знімали готівкою від 30 млн до 50 млн батів у банках Таїланду.

Арешти та міжнародне розслідування

У DSI також повідомили, що отримали інформацію від правоохоронних органів США щодо одного з ключових фігурантів справи — громадянина Китаю Ван Їчена (Wang Yicheng).

За даними американської сторони, Секретна служба США конфіскувала пов’язані з ним цифрові активи на суму понад $17,8 млн, тоді як загальні збитки у відповідному розслідуванні оцінюються більш ніж у 2 млрд батів (майже $60 млн).

Наразі DSI вже видало ордери на арешт восьми підозрюваних — чотирьох громадян Китаю та чотирьох громадян М’янми. Також правоохоронці готують ордери ще щодо семи осіб, а п’ятьом фігурантам уже висунули офіційні обвинувачення.

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Крім того, під час розслідування були виявлені ознаки можливої причетності державних службовців до функціонування мережі. Матеріали двох кримінальних проваджень уже передано до Національної антикорупційної комісії Таїланду. Серед фігурантів — сім працівників енергетичного сектору, один правоохоронець та ще 13 осіб, яких підозрюють у фінансуванні або сприянні діяльності злочинної організації.

У DSI наголосили, що незаконний майнінг криптовалют є не лише крадіжкою електроенергії, а й одним із механізмів, який транснаціональні злочинні угруповання використовують для відмивання коштів, фінансування кіберзлочинності та незаконного переміщення капіталу. За оцінкою відомства, такі схеми становлять серйозну загрозу економічній і фінансовій безпеці країни.

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