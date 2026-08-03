Хакери зламали 4,5 тисячі криптогаманців: $86 млн у біткойнах зникло Сьогодні 16:36 — Криптовалюта

Хакери зламали 4,5 тисячі криптогаманців: $86 млн у біткойнах зникло

Хакери здійснили одну з наймасштабніших атак на апаратні криптогаманці Coldcard. Через критичну вразливість вони вже отримали доступ до понад 4,5 тисячі пристроїв і викрали біткойни на суму близько 86 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження Galaxy Research.

Наприкінці минулого тижня канадська компанія Coinkite, яка випускає Coldcard, офіційно підтвердила наявність критичної вразливості та попередила користувачів, що частина гаманців могла бути скомпрометована.

У компанії припускають, що знайти проблему зловмисникам міг допомогти штучний інтелект.

«Вихідний код Coldcard завжди був відкритим і загальнодоступним, тож нам нічого не залишається, як припустити, що хтось використав ШІ для аналізу попередніх версій прошивки й натрапив на цю вразливість», — заявили в Coinkite.

Водночас виробник визнав, що власна перевірка не дала результату. «Ми використали одну з найкращих моделей штучного інтелекту для перевірки коду, але вона не виявила цей баг», — зазначили в компанії.

За словами інженерів фінтех-компанії Block Inc., проблема полягала у механізмі створення seed phrase — секретної послідовності слів, яка відкриває доступ до криптогаманця. Через недоліки генератора випадкових чисел ці фрази в окремих випадках ставали передбачуваними. Зокрема, під час створення ключів використовувалися наперед визначені дані, серед яких серійний номер пристрою.

Coinkite вже випустила оновлення прошивки, яке усуває вразливість.

Coldcard належить до так званих «холодних» криптогаманців, що працюють без постійного підключення до інтернету. Саме тому їх багато років вважали одним із найбезпечніших способів зберігання криптовалюти. Цей інцидент став одним із найгучніших випадків компрометації пристроїв такого типу.

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