ПАРТНЕРСЬКА Найкращі криптобіржі для денної торгівлі у 2026 році Сьогодні 15:40 — Криптовалюта

Для трейдера, який закриває десятки угод за одну сесію, біржа — це не гаманець, а робочий інструмент, і від його точності та вартості напряму залежить підсумок. Різниця в комісії у соті частки відсотка здається дрібницею рівно до того моменту, поки не помножити її на сотні угод за місяць. Ми розібрали п’ять платформ, які найкраще пасують для активної внутрішньоденної торгівлі, і порівняли їх за параметрами, що справді важливі для дейтрейдера.

Як ми обирали біржі

Відправна точка — вартість самої угоди. Активний трейдер здійснює величезну кількість операцій, тому кожна зайва десята частка відсотка з часом перетворюється на помітну статтю витрат. Саме тому ми відштовхувалися від базових ставок мейкера й тейкера — і на споті, і на безстрокових контрактах.

Друга опора — глибина ринку. На «тонкому» стакані навіть середня за розміром заявка зсуває ціну, і трейдер втрачає на прослизанні більше, ніж заощаджує на комісії. Тож ми зважали на обсяги на ключових парах та на те, наскільки швидко платформа виконує ордери. Окремо оцінювали робочий інструментарій — торговий термінал, гарячі клавіші, доступ до API — і стабільність під навантаженням, адже збій у пік волатильності коштує дорого.

Порівняльна таблиця

Біржа Спотмейкер/тейкер Ф'ючерсимейкер/тейкер Особливості для дейтрейдингу Bybit 0,10 / 0,10 0,02 / 0,055 Глибокі стакани, низькі ф'ючерсні комісії BingX 0,10 / 0,10 0,02 / 0,05 Копітрейдинг, ф'ючерси на акції та нафту HTX ~0,20 / ~0,20 ~0,02 / ~0,05 Досвід із 2013 року, азійська ліквідність CoinEx 0,10 / 0,10 0,03 / 0,05 Без KYC для невеликих сум OKX 0,08 / 0,10 0,02 / 0,05 Низький спред, потужний термінал

Bybit

Bybit почала свій шлях з ринку деривативів, і ф’ючерси досі лишаються її найсильнішим боком. Спотова торгівля коштує 0,10% незалежно від ролі в угоді, а на безстрокових USDT-контрактах мейкер платить 0,02%, тейкер — 0,055%. Учасники VIP-програми поступово опускають ці ставки, а на верхньому щаблі комісія мейкера на ф’ючерсах узагалі обнуляється. Стакани флагманських пар настільки щільні, що навіть велика заявка проходить майже без впливу на ціну. У розпорядженні трейдера — тренувальний рахунок, копітрейдинг, сіткові боти та швидкий мобільний термінал. Разом це одна з найшвидших і найзручніших екосистем для активної торгівлі.

BingX

BingX зробила ставку на похідні інструменти й до 2026 року стала однією з помітних платформ у цьому сегменті. Спотові комісії стандартні — 0,10% для обох сторін, на ф’ючерсах відлік починається з 0,02% для мейкера та 0,05% для тейкера, а VIP-статус додає знижки. Найяскравіша риса біржі — вихід за межі суто криптовалют: з одного USDT-балансу можна торгувати токенізованими акціями на кшталт Tesla чи Nvidia, а також золотом і нафтою з плечем до 500x. Для тих, хто прагне диверсифікації, це вагомий аргумент. Додає ваги й розвинений копітрейдинг: спільнота платформи налічує понад 400 тисяч трейдерів, за угодами яких можна стежити або копіювати їх.

HTX (колишня Huobi)

HTX працює з 2013 року й належить до старожилів галузі. Спот тут дорожчий за середній по ринку — близько 0,20% з кожного боку, натомість ф’ючерсні тарифи цілком конкурентні. Окрім безстрокових USDT-контрактів, платформа пропонує опціони та біржові криптофонди, а для новачків регулярно запускає акції з нульовою комісією. Ліквідності на біткоїні та ефірі вистачає навіть під великі обсяги, є й окремі продукти для пасивного доходу. Головний козир HTX — перевірений роками досвід і стабільна глибина ринку на флагманських активах, доповнена ф’ючерсами на дорогоцінні метали.

CoinEx

CoinEx виросла з майнінг-пулу ViaBTC і від запуску у 2017 році робить ставку на простоту входу: невеликі обсяги тут дозволяють торгувати без верифікації. На безстрокових USDT-контрактах базовий рівень передбачає 0,030% для мейкера та 0,050% для тейкера, а зі зростанням обороту ставки знижуються — найактивніші постачальники ліквідності виходять навіть у мінус, отримуючи до 0,01% винагороди замість комісії. Спот теж недорогий. З мінусів — відсутність демо-режиму. Натомість платформа приваблює зрозумілим інтерфейсом, широким переліком альткоїнів і вигідними умовами саме для мейкерів.

OKX

OKX стабільно тримається серед лідерів за обсягами торгівлі деривативами. На старті спотові ставки становлять 0,10% для мейкера та 0,20% для тейкера, проте з підвищенням VIP-рівня вони опускаються до 0,015% і 0,045%, а на ф’ючерсах — ще нижче. Для великих постачальників ліквідності діє система від’ємних комісій, коли біржа фактично доплачує за виставлені лімітні заявки. Поза торговим терміналом користувач отримує вбудований Web3-гаманець, тренувальний рахунок і глибоку аналітику, а щомісячне підтвердження резервів додає прозорості. Виведення USDT тут одне з найдешевших, а набір інструментів охоплює спот, ф’ючерси й опціони.

Що таке денна торгівля

Суть дейтрейдингу нескладна: усі позиції відкриваються й закриваються протягом однієї сесії, без перенесення на наступний день. Трейдер заробляє на невеликих коливаннях ціни, а окрема угода може тривати від кількох хвилин до кількох годин — головне вийти з ринку до вечора. Основна увага припадає на найліквідніші монети, як-от Bitcoin, Ethereum, Solana чи BNB: у них вузькі спреди й достатньо обсягів, аби зайти в позицію без відчутного прослизання. І саме через високу частоту операцій комісія важить тут набагато більше, ніж у довгостроковому інвестуванні: за півсотні угод на день ставка 0,2% здатна забрати половину прибутку, тоді як 0,02% майже не відчувається.

Як обрати біржу під свої задачі

Універсальної відповіді немає — багато залежить від стилю торгівлі. Коли на першому місці глибина ринку й широкий набір інструментів, логічно придивитися до OKX. Якщо головне — мінімальні витрати, вигідніше виглядає CoinEx. Тим, хто хоче поєднати крипту з акціями та сировиною, підійде BingX; прихильникам миттєвого виконання й щільних стаканів — Bybit; а HTX варта уваги завдяки репутації, перевіреній часом.

Не варто орієнтуватися лише на одну цифру в таблиці: комісію завжди слід зважувати разом із ліквідністю. Найрозумніше протестувати дві-три платформи в демо-режимі й тільки потім переходити на реальні кошти. І хоч би яку біржу ви обрали, підсумок зрештою вирішує дисципліна — робота зі стоп-лосами, чіткий ліміт ризику на сесію та вміння не торгувати проти власної стратегії.

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