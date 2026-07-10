Експерти: ШІ скорочує «термін придатності» аудитів смартконтрактів Сьогодні 04:31 — Криптовалюта

Капіталізація крипторинку впала на 22,6% у лютому

Фахівці з кібербезпеки закликали криптопроєкти регулярно повторно перевіряти смартконтракти, оскільки сучасні ШІ-інструменти дозволяють хакерам значно швидше знаходити вразливості в коді, пише Cointelegraph.

На тлі зростання збитків від зломів у 2026 році експерти вважають, що одноразового аудиту перед запуском проєкту більше недостатньо для захисту користувацьких коштів.

За словами керівника відділу політики TRM Labs Арі Редборда, галузі варто переходити до моделі постійного моніторингу безпеки.

«Наші дані свідчать на користь безперервної перевірки, а не одноразового аудиту. Методи атак розвиваються швидше, ніж аудит, проведений у день запуску проєкту, може врахувати», — заявив він.

Він додав, що «аудит, створений під торішні сценарії атак, залишає протокол вразливим до загроз цього року, оскільки зловмисники постійно змінюють свої підходи».

Хакери використовують ШІ для пошуку старих вразливостей

За даними компанії CertiK, у першому півріччі 2026 року криптоіндустрія втратила через зломи ще $1,32 млрд. Однією з нових тенденцій стало повернення зловмисників до старих або навіть закритих протоколів.

У CertiK зазначили, що такі атаки, ймовірно, полегшуються завдяки вдосконаленим автоматизованим інструментам пошуку прихованих вразливостей у великих масивах коду.

Показовим прикладом став нещодавній випадок із блокчейном Zcash. Інженер із безпеки Shielded Labs Тейлор Горнбі виявив критичну вразливість за допомогою спеціального агента для аудиту на базі Claude Opus 4.8 від Anthropic. Помилка існувала близько чотирьох років і потенційно дозволяла непомітно створювати фальшиві активи в одному з ключових приватних пулів мережі. Після виявлення її усунули.

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