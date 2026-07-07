План створення біткоїн-резерву у США зіткнувся з труднощами — Bloomberg Сьогодні 22:42 — Криптовалюта

Трамп доручив створити біткоїн-резерв у межах своєї обіцянки перетворити країну на «світову криптостолицю»

План адміністрації президента США Дональда Трампа щодо створення стратегічного біткоїн-резерву зіткнувся з труднощами через суперечку між федеральними відомствами за право його адміністрування, а також через юридичні питання щодо повноважень на управління таким резервом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Хто керуватиме резервом

Журналісти нагадали, що Трамп доручив створити біткоїн-резерв у межах своєї обіцянки перетворити країну на «світову криптостолицю». Початковий план передбачав, що резерв перебуватиме під управлінням Міністерства фінансів США, а його основу становитимуть конфісковані федеральними органами біткоїни та потенційні нові закупівлі.

Втім, за словами обізнаних джерел, виникли сумніви щодо того, чи має Міністерство фінансів законні повноваження управляти таким крипторезервом.

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Наразі кілька структур адміністрації працюють над механізмом, який забезпечить юридичну стійкість резерву. Одним із варіантів є передача його під управління Міністерства торгівлі США. Також посадовці з’ясовують, чи дозволяє закон безстроково зберігати біткоїни в державному резерві з огляду на високу волатильність активу, йдеться в заяві.

«Президент Трамп проводив кампанію з баченням закріплення статусу Америки як світової столиці криптовалют та інших передових технологій. Для реалізації цього бачення адміністрація Трампа продовжує оцінювати найкращу структуру для стратегічного біткоїн-резерву та Національного резерву цифрових активів», — заявила речниця Білого дому Ліз Г’юстон.

Адміністрація шукає законний механізм реалізації резерву

У Міністерстві юстиції США повідомили, що Управління юридичного радника співпрацює з Міністерствами фінансів і торгівлі для визначення законних механізмів реалізації президентської політики щодо створення резерву.

Представники Міністерств фінансів і торгівлі не відповіли на запити журналістів щодо коментарів. Водночас раніше Трамп доручив обом відомствам розробити стратегії придбання додаткових біткоїнів без збільшення бюджетних витрат, йдеться в повідомленні.

Внутрішня конкуренція між відомствами та юридичні суперечки негативно впливають на реалізацію одного з ключових елементів прокриптовалютної політики адміністрації Трампа, підкреслили у Bloomberg.

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