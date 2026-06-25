Біткоїн обвалився нижче $60 тис. Сьогодні 11:28 — Криптовалюта

Bitcoin різко впав після удару по Ірану

24 червня 2026 року курс біткоїна опустився нижче позначки $60 000, досягнувши локального мінімуму на рівні $59 100.

Наступного дня актив частково відіграв втрати та піднявся вище $61 500.

Різке падіння ринку спровокувало масштабну хвилю примусових ліквідацій на ринку криптовалютних деривативів.

За даними CoinGlass, за останні 24 години трейдери втратили майже $1 млрд. Найбільших збитків зазнали власники лонг-позицій:

понад $780 млн припало на ліквідацію лонгів;

близько $212 млн — на шорт-позиції;

ліквідації у торгових парах з біткоїном перевищили $413 млн, з Ethereum — понад $226 млн.

На тлі корекції Ethereum опустився нижче $1600. Пізніше актив відновився до району $1650.

Оцінка експертів

За даними Santiment, одним із факторів зниження стало скорочення позицій великими власниками біткоїна. Аналітики зазначили, що гаманці, які зберігають від 10 до 10 000 BTC , за останні вісім днів продали 45 074 BTC.

Разом із тим аналітики відзначили й перші ознаки стабілізації. Зокрема, позитивнішими стали потоки на спотовому ринку Coinbase, знижується собівартість активів у короткострокових власників, а останнє падіння було переважно спричинене продажами на спотовому ринку, а не масовим використанням кредитного плеча.

У Glassnode підкреслили, що ці фактори поки не підтверджують завершення ведмежого ринку, однак можуть свідчити про ранню стадію формування циклічного дна.

На думку аналітиків, наразі біткоїн перебуває між двома протилежними силами: триваючим тиском продавців і поступовим зростанням попиту з боку інвесторів, які розглядають поточні рівні як привабливі для накопичення. Саме баланс між цими чинниками, ймовірно, визначить подальший напрямок руху ціни.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.