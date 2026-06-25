Біткоїн обвалився нижче $60 тис.

24 червня 2026 року курс біткоїна опустився нижче позначки $60 000, досягнувши локального мінімуму на рівні $59 100.
Наступного дня актив частково відіграв втрати та піднявся вище $61 500.
Різке падіння ринку спровокувало масштабну хвилю примусових ліквідацій на ринку криптовалютних деривативів.
За даними CoinGlass, за останні 24 години трейдери втратили майже $1 млрд. Найбільших збитків зазнали власники лонг-позицій:
понад $780 млн припало на ліквідацію лонгів;
близько $212 млн — на шорт-позиції;
ліквідації у торгових парах з біткоїном перевищили $413 млн, з Ethereum — понад $226 млн.
На тлі корекції Ethereum опустився нижче $1600. Пізніше актив відновився до району $1650.
Оцінка експертів
За даними Santiment, одним із факторів зниження стало скорочення позицій великими власниками біткоїна. Аналітики зазначили, що гаманці, які зберігають від 10 до 10 000 BTC, за останні вісім днів продали 45 074 BTC.
Разом із тим аналітики відзначили й перші ознаки стабілізації. Зокрема, позитивнішими стали потоки на спотовому ринку Coinbase, знижується собівартість активів у короткострокових власників, а останнє падіння було переважно спричинене продажами на спотовому ринку, а не масовим використанням кредитного плеча.
У Glassnode підкреслили, що ці фактори поки не підтверджують завершення ведмежого ринку, однак можуть свідчити про ранню стадію формування циклічного дна.
На думку аналітиків, наразі біткоїн перебуває між двома протилежними силами: триваючим тиском продавців і поступовим зростанням попиту з боку інвесторів, які розглядають поточні рівні як привабливі для накопичення. Саме баланс між цими чинниками, ймовірно, визначить подальший напрямок руху ціни.