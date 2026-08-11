ПАРТНЕРСЬКА 9 кроків, які варто зробити перед купівлею першого bStock: чек-лист для українського інвестора Сьогодні 12:00 — Криптовалюта

9 кроків, які варто зробити перед купівлею першого bStock: чек-лист для українського інвестора

bStocks — токенізовані американські акції від Binance — стали одним з небагатьох легальних способів отримати експозицію до Apple, Tesla чи NVIDIA без відкриття рахунку у закордонного брокера. Продукт запустили у червні 2026 року, і за короткий час він з експериментального сегмента перетворився на робочий. Перед першою угодою пройдіть цей чек-лист — 9 дій, які роблять купівлю осмисленою.

1. Розберіться, чим bStock відрізняється від акції

Перше рішення — не «яку акцію купити», а «що саме я купую». За юридичною суттю bStock — це не корпоративна акція, а цифровий сертифікат-фінансовий інструмент, регульований нормами ADGM FSMR (параграф 92, Додаток 1). Власник токена не входить у реєстр акціонерів компанії, а отримує економічну експозицію до руху ціни базової акції та автоматично реінвестовані дивіденди через вбудований у продукт механізм ребалансу Multiplier. Зрозуміти цю різницю варто до угоди — не після.

2. Визначте суму першої купівлі

Мінімальна сума позиції в bStock — $5. Формат явно розрахований на дрібного роздрібного інвестора: медіана угоди у сегменті — близько $18,81, а понад дев’ять з десяти всіх угод — дробові (93%). Ваше рішення на цьому кроці — не «скільки грошей я маю», а «скільки я готовий покласти у формат, який тестую вперше». Оптимально — сума, з якою просадка вам психологічно комфортна.

3. Перевірте, чи є ваш тикер у наявній лінійці

На старті у червні 2026 року в лінійці було 5 інструментів; за перший місяць їх стало 36. Сукупна ринкова вартість сегмента — близько $300 млн. У списку — Apple, Tesla, NVIDIA, Circle та інші великі американські бренди. Перед покупкою зайдіть у розділ bStocks і переконайтеся, що потрібна вам компанія вже додана. Якщо саме цього тикера в bStocks поки немає — поза сегментом Binance тримає ще понад 7 000 акцій і ETF з США у форматі прямої торгівлі.

4. Поповніть баланс стейблкоїном

bStock купується не за гривню чи долар, а стейблкоїном — USDT, USDC, USD1 або U. Ані банківський переказ, ані валютна конвертація, ані SWIFT не задіяні. Тому наступний практичний крок — переконатися, що на вашому балансі Binance є достатньо в одному з цих стейблкоїнів. Якщо ні — поповніть заздалегідь, щоб у момент угоди не витрачати час на конвертацію.

5. Оцініть, чи важливий вам режим 24/7

Класичні американські біржі відкриті тільки у будні. bStocks доступні цілодобово, включно з ночами й вихідними. У нічні години і у вихідні bStocks збирають 58% від загального обсягу торгів акціями та повʼязаними інструментами на Binance, а на прямі акції припадає лише 42%. Найбільший простой американського ринку — 65,5 годин на червневе свято Juneteenth 2026 року. За цей інтервал відхилення ціни bStock від регульованих ринків трималося у межах 0,12%.

6. Ознайомтеся з регуляторним статусом

Перед купівлею будь-якого фінансового інструменту логічно розібратися, під якою юрисдикцією він живе. У випадку bStocks — продукт випущений через проспект, погоджений в Abu Dhabi Global Market (ADGM), і регулюється FSRA. Окрема відмітка регуляторної якості: bStocks стали першим токенізованим цінним папером, включеним до Official List FSRA — статус, який зазвичай надається класичним лістинговим цінним паперам.

7. Відкрийте Proof of Collateral і виберіть спосіб зберігання

Забезпечення токена реальною акцією у регульованого кастодіана — 1 до 1 — публічно доступне для верифікації через сторінку Proof of Collateral. Відкрийте її та переконайтеся у backing-у до угоди. На тому ж кроці вирішіть, де триматимете позицію. Технічно кожен bStock — це on-chain токен на BNB Chain, тож позицію можна вивести з Binance у власний гаманець — Trust Wallet, Binance Wallet, апаратний або будь-який сумісний on-chain адрес.

8. Співвіднесіть себе з портретом типового користувача

Дані користувацької бази bStocks: 41,5% людей — це новачки у сегменті TradFi на платформі Binance, до цього вони не торгували ні прямими акціями, ні фʼючерсами. Ще 58,5% — досвідчені TradFi-користувачі, які додали bStocks як паралельний інструмент. Географічно приблизно 80% світових обсягів у токенізованих акціях генерують ринки, що розвиваються — той самий сегмент, до якого належить і Україна. Наочна метрика — токенізація SpaceX: із приблизно 245 тисяч осіб, які торгували SPCXUSDT-перпетуалом, до формату bStock перейшли 8,6%, а до прямої торгівлі акцією — тільки 0,6%. Розрив — приблизно 14х на користь ончейн-версії. Показник дозрілого ринку — активний арбітраж: 2 806 користувачів здійснили угоди на $216 млн, вирівнюючи ціну між bStocks і базовими акціями.

9. Зареєструйтеся в українській кампанії до першої купівлі

Для української аудиторії Binance окремо тримає активну кампанію з призовим фондом $100 000 . Умова участі — купівля bStocks у межах кампанії, після чого користувач гарантовано отримує винагороду. Порядок дій має значення: спершу реєстрація, потім угода — інакше у пул бонусів можна не потрапити.

Підсумок

Дев’ять кроків — юридична природа сертифіката, сума входу, тикер, стейблкоїн, доступ 24/7, регуляторний статус, Proof of Collateral і зберігання, портрет аудиторії, кампанія — це і є практичний мінімум перед першою угодою. Якщо всі дев’ять пройдені — ви заходите у формат свідомо. Для роздрібного інвестора з невеликим бюджетом bStocks сьогодні залишаються одним з найпростіших способів отримати експозицію до глобального ринку акцій у мобільному застосунку.

Дисклеймер: bStocks за юридичною класифікацією не є акціями чи частками у публічній компанії. Це сертифікати, які представляють фінансові інструменти (за нормами ADGM FSMR, параграф 92, Додаток 1). Держатель bStock не отримує прав акціонера — тільки економічну експозицію до руху ціни базової акції та автоматично реінвестовані дивіденди. Продукт випускається через схвалений проспект у Abu Dhabi Global Market (ADGM) і регулюється Управлінням регулювання фінансових послуг (FSRA). Публічна пропозиція bStocks поза ADGM не здійснюється, доступ залежить від юрисдикції та статусу користувача. bStocks не пропонуються громадянам США. Ціна базових акцій коливається, вартість позиції може як зростати, так і падати. Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

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