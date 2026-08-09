Скільки зараз заробили ті, хто купив Bitcoin 10 років тому

Bitcoin залишається одним із найприбутковіших активів останнього десятиліття. Інвестори, які купили криптовалюту ще у 2016 році та не продали її під час численних обвалів, сьогодні могли б мати прибуток у десятки разів більший за початкові вкладення.
Станом на 2026 рік, коли Bitcoin торгується поблизу 200 000 доларів за монету, такий пакет коштував би приблизно 4,65 мільйона доларів. Таким чином початкова інвестиція у 10 тисяч доларів збільшилася більш ніж у 460 разів.
Навіть інвестор, який придбав лише 1 BTC у 2016 році приблизно за 430 доларів, сьогодні володів би активом вартістю близько 200 тисяч доларів.
Чому не всі змогли заробити такі гроші
Попри вражаючу прибутковість, утримати Bitcoin протягом десяти років було непросто.
За цей час криптовалюта пережила кілька масштабних обвалів, коли її ціна падала більш ніж на 70−80%.
Саме в такі моменти багато інвесторів продавали актив, фіксуючи збитки або невеликий прибуток.