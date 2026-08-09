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Скільки зараз заробили ті, хто купив Bitcoin 10 років тому

Криптовалюта
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Скільки заробили власники Bitcoin
Скільки заробили власники Bitcoin
Bitcoin залишається одним із найприбутковіших активів останнього десятиліття. Інвестори, які купили криптовалюту ще у 2016 році та не продали її під час численних обвалів, сьогодні могли б мати прибуток у десятки разів більший за початкові вкладення.
Про це пише «Телеканал 24».

Наскільки зріс Bitcoin із 2016 року

2016 рік став одним із найкращих моментів для довгострокової купівлі Bitcoin, свідчить архів цін CoinMarketCap.
На початку року криптовалюта торгувалася приблизно по 430 доларів за монету, а наприкінці року її ціна вже перевищила 950 доларів.
Якщо взяти за основу середню ціну близько 430 доларів за один Bitcoin, то інвестор, який вклав 10 000 доларів, міг придбати приблизно 23,25 BTC.
https://finance.ua/crypto?mpl=co_anz&mpr=news&mcr=crypto_020826
Станом на 2026 рік, коли Bitcoin торгується поблизу 200 000 доларів за монету, такий пакет коштував би приблизно 4,65 мільйона доларів. Таким чином початкова інвестиція у 10 тисяч доларів збільшилася більш ніж у 460 разів.
Навіть інвестор, який придбав лише 1 BTC у 2016 році приблизно за 430 доларів, сьогодні володів би активом вартістю близько 200 тисяч доларів.

Чому не всі змогли заробити такі гроші

Попри вражаючу прибутковість, утримати Bitcoin протягом десяти років було непросто.
За цей час криптовалюта пережила кілька масштабних обвалів, коли її ціна падала більш ніж на 70−80%.
Саме в такі моменти багато інвесторів продавали актив, фіксуючи збитки або невеликий прибуток.
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Історія Bitcoin демонструє головний принцип довгострокового інвестування: висока дохідність майже завжди супроводжується високою волатильністю.
Тому експерти радять вкладати у криптовалюти лише ту частину капіталу, втрату якої інвестор може собі дозволити.
Водночас приклад Bitcoin показує, наскільки потужним може бути ефект довгострокового зростання.
Інвестори, які змогли витримати численні кризи та не поспішали продавати актив, отримали один із найвищих результатів серед усіх класів інвестицій за останнє десятиліття.
За матеріалами:
Телеканал 24
КриптовалютаБіткоїн
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