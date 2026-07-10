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Sony отримала умовне схвалення на запуск трастового банку у США для стейблкоїнів

Криптовалюта
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National Association буде повністю належати Sony Bank
National Association буде повністю належати Sony Bank
Онлайн-банк Sony Bank, що входить до Sony Financial Group, отримав умовне схвалення від OCC на створення національного трастового банку Connectia Trust у Нью-Йорку для майбутнього випуску та управління стейблкоїнами, прив’язаними до долара США.
Нагадаємо, що Sony подала заявку в OCC на отримання банківської ліцензії в США у жовтні 2025 року.

Sony готується до запуску стейблкоїн-бізнесу

Згідно із заявою Sony Financial Group, новий підрозділ Connectia Trust, National Association буде повністю належати Sony Bank та отримає початковий капітал у $40 млн.
Компанія пояснила, що створення трастового банку покликане закласти основу для довгострокового розвитку бізнесу цифрових активів.
Водночас у Sony підкреслили, що умовне схвалення OCC не означає автоматичного запуску нового бізнесу.
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«До отримання всіх необхідних погоджень, включно з остаточним схваленням OCC, жодної діяльності, зокрема випуску стейблкоїнів, здійснюватися не буде», — зазначили в компанії.
Створення Connectia Trust заплановане на липень 2026 року, однак строки початку операцій поки що не визначені.

Конкуренція на ринку стейблкоїнів посилюється

Ініціатива Sony з’явилася на тлі стрімкого розвитку сегмента стейблкоїнів. За даними Visa, минулі 30 днів обсяг транзакцій зі стейблкоїнами досяг рекордних $1,8 трлн, що на 63% більше, ніж місяцем раніше, і більш ніж удвічі перевищує показник річної давності.
Водночас ринок залишається високо концентрованим. За даними DeFiLlama, його капіталізація перевищує $311 млрд, причому понад 99% припадає на доларові стейблкоїни. Лідери сегмента — USDT і USDC — разом контролюють близько $250 млрд цього ринку.
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Sony також доведеться конкурувати з іншими компаніями, які вже отримали або очікують аналогічні дозволи від OCC. Наприкінці 2025 року OCC умовно погодило п’ять заявок на трастові банківські ліцензії для криптокомпаній, до переліку потенційних емітентів стейблкоїнів долучилися Circle, Paxos, Bridge (належить Stripe) та інші учасники ринку.
За матеріалами:
incrypted
СтейблкоїниСША
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