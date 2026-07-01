Visa представила нові функції в галузі ШІ, токенізації та стейблкоїнів 01.07.2026, 00:13 — Фінтех і Картки

Частка токенізованих платежів Visa зросла до 70%

Компанія Visa презентувала нові рішення у сферах штучного інтелекту, стейблкоїнів і токенізації.

Visa робить ставку на ШІ-комерцію

За словами регіонального президента Visa у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці Тарека Махмуда, комерція переходить до нового етапу розвитку, стаючи більш інтелектуальною, програмованою та інтегрованою у повсякденне життя.

У компанії зазначають, що розвиток агентської комерції змінює підходи до здійснення покупок. Для оцінки готовності інтернет-магазинів до агентської комерції Visa спільно з компанією New Generation розробила інструмент Agent Score. Він дає змогу перевірити, наскільки коректно ШІ-агенти можуть взаємодіяти із сайтом і виконувати необхідні дії.

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Крім того, продавцям важливо розуміти, яким агентам можна довіряти здійснення операцій на їхніх майданчиках, а самим агентам — бути впевненими, що вони взаємодіють з легітимними продавцями. Для цього Visa запускає Agentic Directory — каталог, що включає агентів і продавців, які пройшли перевірку і підтвердили, що є легітимними учасниками агентської комерції.

Одним із ключових факторів зростання електронної комерції в регіоні CEMEA став розвиток токенізації, завдяки якій платежі в електронній комерції та через мобільні канали стали ще безпечнішими та зручнішими. Частка токенізованих транзакцій, оброблених Visa у CEMEA, зросла з 26% у 2023 році до 70% у 2026 році.

Використання стейблкоїнів

Зокрема, Visa представила рішення Tokenized Deposits, яке дає змогу трансформувати традиційні банківські депозити у програмовані цифрові гроші, доступні для використання цілодобово.

Паралельно компанія продовжує розширювати пілотні проєкти зі стейблкоїнами в різних регіонах, валютах і блокчейн-мережах.

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За даними Visa, станом на березень 2026 року річний обсяг операцій зі стейблкоїнами через мережу VisaNet досяг приблизно 7 млрд доларів. Після запуску розрахунків у стейблкоїнах у регіоні CEMEA обсяг таких операцій за рік зріс майже у 60 разів.

Крім того, компанія продовжує розширювати програми випуску платіжних карток, прив’язаних до стейблкоїнів. Наразі у світі реалізуються або перебувають на стадії розробки понад 160 таких програм.

Новий сервіс для банків на базі ШІ

Visa також представила сервіс Visa Trip Intelligence, який використовує штучний інтелект для аналізу туристичних даних.

Рішення поєднує можливості мережі VisaNet із даними сторонніх джерел і допомагає банкам прогнозувати наміри клієнтів щодо майбутніх подорожей ще до здійснення транзакцій.

Сервіс дозволяє формувати персоналізовані рекомендації, пропонувати клієнтам відповідні туристичні послуги та зменшувати ризик виникнення проблем із платежами під час поїздок.

Visa Trip Intelligence вже став доступним для клієнтів у регіоні CEMEA.

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