Приватні грошові перекази в Україну падають третій рік поспіль
- У 2024 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 15,2% до 9,6 млрд доларів.
- У 2023 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили 11,6 млрд доларів.
- 2021 року обсяги грошових переказів в Україну збільшилися на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.
- У 2020 році обсяги грошових переказів зросли на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.
ТОП-3 способи викрадення фінансового номера телефону
ПартнерськаUGB (Укргазбанк): фінансування громад може стати одним із ключових напрямів відбудови України
«Національний кешбек»: термін використання коштів продовжили до 31 липня
Visa представила нові функції в галузі ШІ, токенізації та стейблкоїнів
Україна та Японія підписали меморандум про співробітництво у цифровій сфері
75% підприємців заявили про зростання доходів після впровадження цифрових оплат