Приватні грошові перекази в Україну падають третій рік поспіль Сьогодні 15:00 — Фінтех і Картки

Приватні грошові перекази в Україну падають третій рік поспіль

Обсяги приватних грошових переказів знизилися на 6% та становили 0,6 млрд доларів.

Про це свідчать дані НБУ

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 28,8%; інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зросли на 18,9%.

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Загалом грошові перекази, надіслані офіційними каналами, скоротились на 2,6%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 11,9% порівняно з травнем минулого року.

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Усього за січень — травень 2026 року обсяги грошових переказів скоротилися на 5,7%: чиста оплата праці знизилася на 19%, а приватні трансферти зросли на 13,3%.

Нагадаємо, обсяги приватних грошових переказів у 2025 році зменшилися на 14,7% та становили 8 млрд доларів.

У 2024 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 15,2% до 9,6 млрд доларів.

У 2023 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили 11,6 млрд доларів.

2021 року обсяги грошових переказів в Україну збільшилися на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.

У 2020 році обсяги грошових переказів зросли на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

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