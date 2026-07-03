Як правильно відповідати на запити банку під час фінмоніторингу: поради Сьогодні 17:03 — Фінтех і Картки

Відмова банку від подальшого обслуговування клієнта є крайнім заходом

Запит від банку в межах фінансового моніторингу може отримати як бізнес, так і фізична особа-підприємець чи звичайна фізична особа. Від того, наскільки повною, логічною та обґрунтованою буде відповідь, часто залежить не лише проведення конкретної операції, а й подальша співпраця з банком.

Практичними рекомендаціями щодо проходження процедур фінансового моніторингу поділилося видання 7eminar.

Чому важливо правильно реагувати на запит банку

Запит у межах фінансового моніторингу не є приводом для паніки, однак ігнорувати його також не варто.

Як зазначають експерти, головне завдання клієнта — зберегти ділові відносини з банком. Зробити це значно простіше на етапі надання пояснень, ніж після припинення обслуговування намагатися відкрити рахунок повторно або шукати новий банк.

Фінансовий моніторинг охоплює не лише перевірку джерел походження коштів і сплати податків. Банки також аналізують операції на предмет можливих порушень фінансового законодавства, зокрема нетипових обсягів готівкових операцій, ризиків використання підставних осіб або інших підозрілих дій.

Основні рекомендації для клієнтів

1. Не ігноруйте запит

Відсутність відповіді або затягування строків банк може розцінити як небажання співпрацювати чи приховування інформації.

2. Уникайте конфліктів

Процедури фінансового моніторингу є обов’язковими для банків. Тому емоційні суперечки або спроби довести свою правоту без надання документів зазвичай не дають результату.

3. Демонструйте готовність до співпраці

Готовність співпрацювати, відповідати без зайвих ухилянь — це непряма ознака легальності вашої діяльності. Якщо у вашому банку є можливість зв’язатися безпосередньо зі спеціалістом фінмоніторингу — зателефонуйте або напишіть йому особисто, перш ніж відправляти офіційну відповідь. Уточніть деталі запиту, строки, нюанси.

4. Відповідайте на всі поставлені запитання

Відписка або спроба «не помітити» частину запитання шкодить більше, ніж допомагає. Дайте відповідь на кожне поставлене запитання, навіть якщо доведеться розкрити принцип формування цін на ваші товари чи послуги.

5. Перевіряйте документи перед надсиланням

Перечитайте уважно весь пакет документів, який готуєте для банку. Грубі неузгодженості є поширеною причиною додаткових підозр.

Класичний приклад: договір датований раніше, ніж ви відкрили банківський рахунок, реквізити якого в цьому договорі вже вказані. Банк бачить такі речі одразу, і пояснити це опискою вдається не завжди.

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6. Не відповідайте банку так, як відповідаєте податковій

Фраза типу «ми знаходимось за юрадресою, наші КВЕДи відповідають, дякую за увагу» не працює. Дані з Єдиного державного реєстру банку й так доступні. Банку цікава не формально-юридична сторона, а реальний зміст вашої діяльності.

7. Описуйте діяльність як підприємець, а не як юрист

Якщо запитують про характер діяльності — розкажіть, чим реально займається бізнес, своїми словами, а не цитатами з реєстру.

8. Вказуйте реальну адресу

Якщо питають, де ви знаходитесь, варто назвати фактичне місце: офіс, склад, виробниче приміщення. Якщо договору оренди ще немає, вам слід написати правду: договір на стадії узгодження, орієнтовно буде підписаний тоді й тоді, і ви надасте його банку після підписання.

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9. Робіть акцент на економічній суті операції

Банк не є податковим органом. Навіть якщо операція має формальні недоліки з погляду, скажімо, Податкового кодексу, його цікавить, чи зрозуміла економічна логіка операції, а не бухгалтерська ідеальність.

10. Якщо відповідь готує юрист чи бухгалтер — перевірте, що вона написана від першої особи

Якщо запит отримали ви як ФОП чи фізична особа, формулювання мають бути «я, фізична особа-підприємець…», «я, клієнт…», а не безособові юридичні конструкції.

11. Не заперечуйте очевидну інформацію

Банк, як правило, і так розуміє типологію вашої операції, тож вигадувати немає сенсу. Наприклад, якщо на рахунок надійшов платіж із призначенням «за товар», не варто писати банку, що насправді це була грошова допомога від родичів чи знайомих.

12. Розрізняйте, що саме від вас просять

Якщо банк просить пояснити походження коштів, то підтверджуйте саме легальність заробітку. Якщо питання про цільове призначення зняття готівки чи переказу на особисту картку — обґрунтовуйте саме потребу й мету використання коштів. Це різні за змістом пояснення, і плутати їх не варто.

13. Готуйте документи «по суті», а не загальні фрази

Формулювання типу «гроші потрібні на життя» сприймається банком погано. Якщо витрати пов’язані з бізнесом, то варто підготувати накладні, чеки, договори з контрагентами. Деякі банки взагалі не приймають договори позики чи безповоротної фіндопомоги як підтвердження.

14. Визнавайте помилки

Якщо підприємницька виручка випадково пройшла через особистий рахунок — визнайте це й виправляйте на майбутнє. Відмовка «я отримую гроші на особисту картку, але записую їх у книгу доходів» не пройде. Краще чесно пояснити, від кого і за що надійшли кошти, повідомити про намір подати річну декларацію фізособи та сплатити податки, а також зазначити, що надалі особистий рахунок для бізнесу не використовуватиметься.

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15. Оцінюйте перспективи діалогу з банком

Якщо після кожної відповіді банк надсилає нові запити, а перелік вимог постійно розширюється, це може свідчити про високий рівень ризику з боку установи.

Якщо бачите, що ваші пояснення тільки ускладнюють ситуацію — далі змагатися зі спеціалістом банку немає сенсу. Альтернатива: перевести частину коштів на рахунок в іншому банку (та сама операція там може виявитися абсолютно стандартною), а в окремих випадках доведеться взагалі закрити рахунок.

16. Збирайте всі можливі підтвердження законного походження коштів

Навіть ті, що здаються неочевидними. Продавали квартиру п’ять років тому? Додайте копію договору. Є депозит чи рахунок в іншому банку? Долучіть виписку. Працюєте або працювали офіційно? Візьміть довідку про доходи з податкової. Банк може також врахувати доходи близьких родичів і членів сім’ї. Але найвагоміше підтвердження — ваші регулярні податкові декларації.

17. За потреби подавайте офіційну скаргу

Якщо помітили, що банк зловживає і у вас є час (від 30 днів), і ви готові чекати, поки ситуація вирішується, зверніться до банку з письмовою скаргою. У ній варто зазначити, що вашим наступним кроком буде звернення до Національного банку України та судовий позов. Ви можете вимагати відновлення ділових відносин, пояснень щодо підстав блокування коштів або відмови від обслуговування, а також негайного повернення коштів. Судова практика у таких справах переважно на боці клієнта.

Що означає припинення ділових відносин із банком

Відмова банку від подальшого обслуговування клієнта є крайнім заходом. Як правило, таке рішення ухвалюється після присвоєння клієнту статусу неприйнятно високого ризику.

У разі припинення ділових відносин клієнту варто обов’язково подбати про повернення коштів, які залишилися на рахунках. Для фізичних осіб зазвичай достатньо надати реквізити іншого рахунку або платіжної картки для переказу залишку коштів. Юридичні особи можуть переказати кошти на рахунок в іншому банку, а за його відсутності — отримати їх через касу банківської установи.

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