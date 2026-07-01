Українцям дали ще місяць, щоб витратити «Національний кешбек» Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках Національного кешбеку будуть повернуті до державного бюджету

Українці почнуть отримувати кешбек за квітень уже з 3 липня. Термін повернення невикористаних коштів до державного бюджету продовжили на один місяць. Використати кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне. Максимальний розмір компенсації у квітні становив 1000 гривень.

Що буде після 31 липня

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках Національного кешбеку будуть повернуті до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.

Водночас програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі.

Понад 5 млн українців користуються програмою

Наразі у програмі нараховується понад 5 млн активних користувачів, які отримують щомісячні виплати. У ній беруть участь понад 2 тисячі виробників, які зареєстрували більш як 422 тисячі товарів українського виробництва та майже 1,5 тисячі продавців.

Учасники програми отримують компенсацію у розмірі 5% або 15% залежно від категорії товарів. Перевірити, чи бере участь товар у програмі «Національний кешбек» та який саме відсоток на нього нараховується можна на сайті Зроблено в Україні або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія.

Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць.

На що можна витратити кошти

Кошти, отримані в межах програми, можна використати на:

оплату комунальних чи поштових послуг;

придбання продуктів харчування, ліків чи інших медичних виробів українського виробництва;

купівлю книжок та іншої друкованої продукції;

благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.

Перелік крамниць, які приймають оплату картками Національного кешбеку, можна знайти на порталі Зроблено в Україні.

Приєднатися до програми «Національний кешбек» можна у кілька кроків:

1. Покупцеві необхідно відкрити картку для виплат в одному з банків -учасників програми, визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції. У застосунку Дія обрати картку для виплат «Національний кешбек». Далі здійснювати покупки і отримувати кешбек. Суму нарахованої компенсації можна перевірити в Дії.

2. Продавці та виробники, щоб долучитися до програми, мають подати заяву про приєднання на порталі Дія. Торгова точка має бути на загальній системі оподаткування і приймати оплату картками. Виробник — на будь-якій системі оподаткування.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за час дії програми «Кешбек на пальне» 2,3 млн українців отримали грошову компенсацію. 91% користувачів цієї програми є власниками автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

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