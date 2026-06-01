Скільки українців скористалися програмою «Кешбек на пальне»

2,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне

За час дії програми «Кешбек на пальне» 2,3 млн українців отримали грошову компенсацію.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Він діяв з 20 березня по 31 травня», — йдеться у повідомленні.

Національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального.

За її словами, 91% користувачів цієї програми є власниками автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів.

Прем’єрка нагадала, що накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони.

