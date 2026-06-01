Скільки молоді в ЄС не навчаються і не працюють (інфографіка)

У 2025 році частка молодих людей в ЄСвіком від 15 до 29 років, які не працювали й не навчалися, становила 11%. Це менше, ніж 11,1% у 2024 році та 15,2% у 2015 році.
Це наближає ЄС до досягнення мети — зниження рівня NEET (ее працюють в не навчаються) серед молоді до 9% до 2030 року, як це визначено в Європейському стовпі соціальних прав, пише ec.europa.
Рівень NEET серед молоді варіювався залежно від віку. Серед наймолодших (15−19 років) лише 5,3% були NEET, тоді як цей показник зріс більш ніж удвічі для тих, хто віком 20−24 роки (12,8%) та 25−29 років (14,7%).