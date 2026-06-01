Скільки молоді в ЄС не навчаються і не працюють (інфографіка)

У 2025 році частка молодих людей в ЄС віком від 15 до 29 років, які не працювали й не навчалися, становила 11%. Це менше, ніж 11,1% у 2024 році та 15,2% у 2015 році.
Це наближає ЄС до досягнення мети — зниження рівня NEET (ее працюють в не навчаються) серед молоді до 9% до 2030 року, як це визначено в Європейському стовпі соціальних прав, пише ec.europa.
Рівень NEET серед молоді варіювався залежно від віку. Серед наймолодших (15−19 років) лише 5,3% були NEET, тоді як цей показник зріс більш ніж удвічі для тих, хто віком 20−24 роки (12,8%) та 25−29 років (14,7%).
Найнижчі показники NEET серед молоді в:

  • Нідерландах (5,3%),
  • Швеції (5,9%)
  • Словенії (7,6%).

Найвищі показники в:

  • Румунії (19,2%),
  • Болгарії (13,8%)
  • Греції (13,6%).
Раніше ми писали, що серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%).
Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).
Серед країн ЄС рівень надмірної кваліфікації був найвищим в Іспанії (35,0%), за нею йдуть Греція (33,0%) і Кіпр (28,2%).
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
Finance.ua
ЄС
