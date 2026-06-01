Скільки молоді в ЄС не навчаються і не працюють (інфографіка)

У 2025 році частка молодих людей в ЄС віком від 15 до 29 років, які не працювали й не навчалися, становила 11%. Це менше, ніж 11,1% у 2024 році та 15,2% у 2015 році.

Це наближає ЄС до досягнення мети — зниження рівня NEET (ее працюють в не навчаються) серед молоді до 9% до 2030 року, як це визначено в Європейському стовпі соціальних прав, пише ec.europa

Рівень NEET серед молоді варіювався залежно від віку. Серед наймолодших (15−19 років) лише 5,3% були NEET, тоді як цей показник зріс більш ніж удвічі для тих, хто віком 20−24 роки (12,8%) та 25−29 років (14,7%).

Найнижчі показники NEET серед молоді в:

Нідерландах (5,3%),

Швеції (5,9%)

Словенії (7,6%).

Найвищі показники в:

Румунії (19,2%),

Болгарії (13,8%)

Греції (13,6%).

Раніше ми писали , що серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%).

Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).

Серед країн ЄС рівень надмірної кваліфікації був найвищим в Іспанії (35,0%), за нею йдуть Греція (33,0%) і Кіпр (28,2%).

