Дешевий літній відпочинок: де та коли — експерти дали поради

Літо вже настало і незабаром ми всі будемо скаржитися на рекордні температури та нестачу кондиціонерів. Але разом зі спекою приходить ще один головний біль: зростання вартості подорожей.

У щорічному «Звіті про тенденції подорожей за 2026 рік» Економічного інституту Mastercard (MEI) йдеться, що, незважаючи на геополітичний та економічний тиск, континент продовжує створювати сильний світовий попит, пише es.euronews

Такі міста, як Париж, Амстердам і Брюссель, увійшли до трійки найкращих з десяти напрямків і продовжують щорічно фіксувати зростання кількості доступних місць на регулярних міжнародних рейсах

Барселона, Мадрид і Франкфурт також зафіксували значне збільшення кількості пасажиропотоків.

Однак, доступність цін є ключовим фактором у тому, як мандрівники приймають рішення. Зростання вартості транспорту та проживання, коливання валютних курсів та слабке зростання доходів впливають на вибір місць призначення та кількість поїздок, здійснених одночасно.

Згідно з дослідженням Europ Assistance Holiday Barometer 2026, підготовленим спільно з Ipsos на основі опитування 26 000 осіб, до 77% європейців зберігають свої плани подорожей на це літо.

Такі країни, як Велика Британія та Португалія, очолили список європейців, які прагнуть подорожувати цього року, — 84% та 82% респондентів відповідно планують це зробити. Навіть у країнах, де ентузіазм нижчий, таких як Німеччина та Бельгія, 70% та 72% респондентів все ще розглядають можливість подорожей.

Середня вартість авіаквитків

Для сім’ї з чотирьох осіб, без урахування плати за багаж, зросла з 808 євро минулого року до 914 євро у 2026 році. Відень був єдиним проаналізованим напрямком, де ціни незначно знизилися з 987 до 968 євро.

Туристичні пакети

Оскільки лише у травні через кризу пального було скасовано 13 000 рейсів, деякі пасажири, можливо, відклали бронювання своїх літніх подорожей.

Рорі Боланд, редактор споживчого веб-сайту Which? Travel, зазначив, що «цілком зрозуміло, що відпочивальники відчувають занепокоєння» щодо своїх літніх планів подорожей через хвилю скасування. Він додав: «Наша порада на це літо — бронювати пакетний тур, оскільки це найкращий спосіб захистити загальну вартість вашої відпустки у разі подальших збоїв».

Відпочинок удома та коротші відстані

Дані Airbnb показують, що 25% мандрівників з таких країн, як Франція, Німеччина, Швеція, Португалія та Нідерланди, вирішать зупинитися у своїй країні у 2026 році. Ті, хто подорожує за кордон, також долають коротші відстані.

Наприклад, у Швеції середня відстань бронювання знизилася на 26% з 2023 року і зараз становить менше 500 кілометрів. Ще однією зростаючою тенденцією є розподіл вартості подорожі між більшими групами, зі збільшенням бронювань для груп з чотирьох і більше осіб у Португалії, Іспанії та Швеції.

Коли найкращий час для бронювання

У своєму «Розумнішому літньому звіті» Skyscanner визначив найкращий час для бронювання. Згідно з даними цього сайту порівняння авіаквитків, ключові дати — з 29 червня по 5 липня, найдешевший тиждень літа 2026 року.

