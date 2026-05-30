Фінансові рішення, які непомітно зменшують заощадження з роками

Особисті фінанси
Звички, що заважають вам розбагатіти
Фінансовий добробут залежить не лише від рівня доходів, а й від вміння контролювати витрати. Водночас більшість людей недооцінюють, наскільки значні суми вони могли б накопичити та інвестувати протягом життя, уникаючи необов’язкових покупок.
Про це розповів генеральний директор компанії Eton Solutions Роб Маллерні, який викладає курс з управління приватним капіталом в Університеті Північної Кароліни (США), пише Business Insider.

Типові фінансові помилки

Купівля кави щодня

Відвідування кавʼярні щодня може непомітно «зʼїдати» ваш бюджет. Експерт пропонує підрахувати, у скільки обійдеться така звичка, якщо купувати каву щодня у віці від 22 до 65 років, і порівняти цю суму з витратами на приготування напою вдома.
«Різниця в цифрах буде приголомшливою. Це тисячі, які ви могли б інвестувати та примножити», — зазначає експерт.

Дорогі автомобілі

Маллерні пояснює, що під час купівлі автомобіля люди часто переплачують за бренд, хоча різниця між моделями може бути не такою суттєвою.
Як приклад він навів порівняння позашляховиків Honda та Mercedes-Benz: попри схожі характеристики, їхня ціна може відрізнятися приблизно на $75 тисяч.
Також експерт радить рідше змінювати автомобіль — це дозволяє у довгостроковій перспективі накопичити значно більше коштів.

Нерозуміння різниці між активом і пасивом

Маллерні радить уважніше ставитися до покупок, які не приносять доходу. Зокрема, регулярна купівля нового авто може бути фінансово невигідною, адже його вартість знижується одразу після виїзду з автосалону.
За його словами, краще інвестувати кошти у нерухомість. Наприклад, придбання будинку у популярній для відпочинку локації може бути більш вигідним рішенням, оскільки такі об’єкти з часом зростають в ціні, а також можуть приносити дохід від оренди.
За матеріалами:
Finance.ua
Персональні фінансиФінансові лайфхакиГроші
