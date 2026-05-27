ПАРТНЕРСЬКА «Попит на кредити для малого бізнесу суттєво зростає», — експертка Ідея Банку Марина Голованова

«Попит на кредити для малого бізнесу суттєво зростає», — експертка Ідея Банку Марина Голованова

2026 року активність банків із кредитування малого й середнього бізнесу зростає, а також збільшується попит з боку підприємців на різні кредитні продукти. Що відбувається та чи готові банки пом’якшувати умови кредитування, у матеріалі далі.

Банки очікують 2026 року зростання портфелів малого й середнього бізнесу на 30−50%, а також подальшого зростання попиту на всі види позик для бізнесу. Про це розповіла керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Марина Голованова.

«Кредитні стандарти для бізнесу загалом не змінилися, однак пом’якшилися для кредитів малим і середнім підприємствам (МСП). Рівень схвалення заявок збільшився як для корпоративних кредитів, так і для позик домогосподарствам. За нашими прогнозами, є велика ймовірність збільшення портфелів кредитів малому бізнесу на 50% протягом року, і саме так планує збільшити портфель кредитів для ФОП Ідея Банк 2026 року», — зазначила експертка.

На її думку, фінустанови також намагатимуться пом’якшити умови, зокрема відсоткові ставки за бізнес-кредитами. «На рівень ставок впливатимуть заходи з монетарної політики, зокрема можливі зміни облікової ставки, рівень інфляції та прогноз щодо зростання цін. Хоча наразі більшість банків не планують змінювати кредитні стандарти для бізнесу, однак для позик малому бізнесу фінустанови все ж таки їх пом’якшуватимуть», — зауважила Марина Голованова.

Стосовно кредитування малих підприємців експертка зазначила, що в Ідея Банку видачі кредитів ФОП за чотири місяці 2026 року порівняно з першими чотирма місяцями 2025 року зросли у 2,5 рази. «Наш сегмент клієнта — це саме ФОП, мікробізнес із потребою в позиках до 1 млн грн. І частка таких кредитів у портфелі банку 2025 року була на рівні 10%, а за чотири місяці 2026 року вона зросла до 12%. І якщо за перший квартал цього року в цілому кредити в банківському секторі збільшилися на 4,3%, то в Ідея Банку — на 4,8%. До того ж кількість виданих Ідея Банком кредитів за чотири місяці зросла на 35%, обсяг кредитів збільшився у 2,5 рази», — розповіла Марина Голованова.

На її думку, нині підтримка малого бізнесу, зокрема ФОПів, у межах програм банківського фінансування мінімізує бар’єри на шляху до реалізації потреб бізнесу, який є ключовою ланкою задля збереження тисяч робочих місць, відіграє вагому роль у підвищенні конкурентоспроможності бізнесів і робить значний внесок у відновлення економіки України.

«Стратегія Ідея Банку на ринку кредитування бізнесу — це кредитний продукт з умовою швидкого ухвалення рішення та видачі кредиту до 1 млн грн для закриття поточної та термінової потреби підприємців. Наразі розглядаємо можливість розширення продуктової лінійки саме для ФОП», — зауважила Марина Голованова.

Нагадаємо, Ідея Банк пропонує підприємцям швидкі беззаставні кредити на бізнес-цілі на суму від 151 тис. грн до 1 млн грн з терміном погашення три роки.

