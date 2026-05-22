Український бізнес б’є рекорди з кредитів: хто отримує найбільше фінансування
Загальні результати програми
- 30 банків-кредиторів обслуговують 20 772 кредитів на 83,8 млрд грн;
- зобов’язання за основним боргом, частково забезпечені держгарантіями, становили майже 37 млрд грн;
- це 61% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд грн).
Банки-лідери за обсягами кредитування
- ПриватБанк — 13 314 кредитів на 23,5 млрд грн (45% від ліміту гарантій банку);
- Ощадбанк — 3 092 кредити на 12,9 млрд грн (58% від ліміту);
- ПУМБ — 778 кредитів на 10,3 млрд грн (79% від ліміту);
- Укргазбанк — 845 кредитів на 9,2 млрд грн (61% від ліміту);
- Укрексімбанк — 526 кредитів на 9 млрд грн (66% від ліміту).
Регіональний розподіл кредитів
- Дніпропетровська область — 1 836 кредитів на 6,6 млрд грн;
- Харківська область — 995 кредитів на 6,5 млрд грн;
- Львівська область — 1 601 кредит на 6,2 млрд грн;
- Київська область — 1 343 кредити на 5,5 млрд грн;
- Одеська область — 1 342 кредити на 4,8 млрд грн.
Галузева структура кредитування
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 551 кредит на 21,4 млрд грн;
- сільське господарство — 3 238 кредитів на 24 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 1 073 кредити на 2,5 млрд грн;
- будівництво — 798 кредитів на 2,2 млрд грн;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 64 кредити на 1,1 млрд грн;
- охорона здоров’я та соціальна допомога — 277 кредитів на 0,6 млрд грн.
