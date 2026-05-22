0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Український бізнес б’є рекорди з кредитів: хто отримує найбільше фінансування

Кредит&Депозит
68
Бізнесмени
Бізнесмени
З початку дії інструменту державних гарантій на портфельній основі в Україні програма стала одним із ключових механізмів підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу.
З грудня 2020 року підприємці отримали десятки тисяч кредитів на сотні мільярдів грн, а під час повномасштабної війни цей інструмент продовжив активно працювати, забезпечуючи доступ до фінансування в умовах підвищених ризиків.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Загальні результати програми

Від грудня 2020 року в межах підтримки ММСП видано 57 223 кредитів на загальну суму 201,4 млрд грн.
Під час дії воєнного стану підприємці отримали 51 916 кредитів на 190,6 млрд грн.
У квітні цього року було укладено 1 037 кредитних договорів на 5,9 млрд грн.
Станом на 1 травня 2026 року:
  • 30 банків-кредиторів обслуговують 20 772 кредитів на 83,8 млрд грн;
  • зобов’язання за основним боргом, частково забезпечені держгарантіями, становили майже 37 млрд грн;
  • це 61% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд грн).

Банки-лідери за обсягами кредитування

Найбільші обсяги кредитів за програмою припадають на такі банки:
  • ПриватБанк — 13 314 кредитів на 23,5 млрд грн (45% від ліміту гарантій банку);
  • Ощадбанк — 3 092 кредити на 12,9 млрд грн (58% від ліміту);
  • ПУМБ — 778 кредитів на 10,3 млрд грн (79% від ліміту);
  • Укргазбанк — 845 кредитів на 9,2 млрд грн (61% від ліміту);
  • Укрексімбанк — 526 кредитів на 9 млрд грн (66% від ліміту).
Український бізнес б’є рекорди з кредитів: хто отримує найбільше фінансування
Читайте також

Регіональний розподіл кредитів

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві — 2 531 кредит на 12,4 млрд грн.
Також серед лідерів регіони:
  • Дніпропетровська область — 1 836 кредитів на 6,6 млрд грн;
  • Харківська область — 995 кредитів на 6,5 млрд грн;
  • Львівська область — 1 601 кредит на 6,2 млрд грн;
  • Київська область — 1 343 кредити на 5,5 млрд грн;
  • Одеська область — 1 342 кредити на 4,8 млрд грн.
Український бізнес б’є рекорди з кредитів: хто отримує найбільше фінансування
Місце для вашої реклами

Галузева структура кредитування

Найбільше кредитів отримала переробна промисловість — 5 210 кредитів на 29,2 млрд грн.
Інші ключові галузі:
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 551 кредит на 21,4 млрд грн;
  • сільське господарство — 3 238 кредитів на 24 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 1 073 кредити на 2,5 млрд грн;
  • будівництво — 798 кредитів на 2,2 млрд грн;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 64 кредити на 1,1 млрд грн;
  • охорона здоров’я та соціальна допомога — 277 кредитів на 0,6 млрд грн.
Раніше ми повідомляли, що темпи кредитування бізнесу та населення в Україні зберігаються на високому рівні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems