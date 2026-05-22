Український бізнес б’є рекорди з кредитів: хто отримує найбільше фінансування Сьогодні 14:04 — Кредит&Депозит

Бізнесмени

З початку дії інструменту державних гарантій на портфельній основі в Україні програма стала одним із ключових механізмів підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу.

З грудня 2020 року підприємці отримали десятки тисяч кредитів на сотні мільярдів грн, а під час повномасштабної війни цей інструмент продовжив активно працювати, забезпечуючи доступ до фінансування в умовах підвищених ризиків.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Загальні результати програми

Від грудня 2020 року в межах підтримки ММСП видано 57 223 кредитів на загальну суму 201,4 млрд грн.

Під час дії воєнного стану підприємці отримали 51 916 кредитів на 190,6 млрд грн.

У квітні цього року було укладено 1 037 кредитних договорів на 5,9 млрд грн.

Станом на 1 травня 2026 року:

30 банків-кредиторів обслуговують 20 772 кредитів на 83,8 млрд грн;

зобов’язання за основним боргом, частково забезпечені держгарантіями, становили майже 37 млрд грн;

це 61% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд грн).

Банки-лідери за обсягами кредитування

Найбільші обсяги кредитів за програмою припадають на такі банки:

ПриватБанк — 13 314 кредитів на 23,5 млрд грн (45% від ліміту гарантій банку);

Ощадбанк — 3 092 кредити на 12,9 млрд грн (58% від ліміту);

ПУМБ — 778 кредитів на 10,3 млрд грн (79% від ліміту);

Укргазбанк — 845 кредитів на 9,2 млрд грн (61% від ліміту);

Укрексімбанк — 526 кредитів на 9 млрд грн (66% від ліміту).

Регіональний розподіл кредитів

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві — 2 531 кредит на 12,4 млрд грн.

Також серед лідерів регіони:

Дніпропетровська область — 1 836 кредитів на 6,6 млрд грн;

Харківська область — 995 кредитів на 6,5 млрд грн;

Львівська область — 1 601 кредит на 6,2 млрд грн;

Київська область — 1 343 кредити на 5,5 млрд грн;

Одеська область — 1 342 кредити на 4,8 млрд грн.

Галузева структура кредитування

Найбільше кредитів отримала переробна промисловість — 5 210 кредитів на 29,2 млрд грн.

Інші ключові галузі:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 551 кредит на 21,4 млрд грн;

сільське господарство — 3 238 кредитів на 24 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 1 073 кредити на 2,5 млрд грн;

будівництво — 798 кредитів на 2,2 млрд грн;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 64 кредити на 1,1 млрд грн;

охорона здоров’я та соціальна допомога — 277 кредитів на 0,6 млрд грн.

Раніше ми повідомляли , що темпи кредитування бізнесу та населення в Україні зберігаються на високому рівні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.