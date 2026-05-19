Як зростає кредитування економіки — НБУ

За оперативними даними НБУ, у квітні обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам збільшився на 2,3% до 1292,259 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.
Процентні ставки у квітні за гривневими кредитами для бізнесу зросли на 1 в.п. до 15,8%, для населення — зросли на 0,4 в.п. до 37%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 6,1%.
Створено за допомогою ШІ
Нагадаємо, темпи кредитування бізнесу та населення в Україні зберігаються на високому рівні. Чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у квітні 2026 року збільшилися на 34% р/р, населенню — на 35% р/р.
Раніше Finance.ua писав, що для фізичних осіб на період воєнного стану передбачено спрощені умови погашення кредитів у банках-банкрутах, які діятимуть до 31 серпня 2026 року.

Довідка Finance.ua:

  • За 2025 рік в цілому обсяг кредитів в економіці зріс на 8,2% із 1 106,8 млрд гривень.
  • За 2024 рік обсяг кредитів в економіці зріс на 10,9% із 997,877 млрд гривень.
  • За 2023 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 1% із 1007,648 млрд гривень.
  • За 2022 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 3,5% із 1044,049 млрд гривень.
Також Finance.ua вже писав, що банки знову активно кредитують малий бізнес. Та змінилися «правила гри» — підприємці, які приходять, «як раніше», нерідко отримують відмову.
Finance.ua вирішив проаналізувати логіку сучасної банківської оцінки, щоб ви могли ефективно підготуватися та отримати необхідне кредитування — Як ФОПу підвищити шанси на схвалення кредиту: ключові кроки, що допомагають
Тетяна Берегова
