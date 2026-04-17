Як реструктуризувати кредит у банку, що «луснув»

У першому кварталі 2026 року позичальники банків у ліквідації активніше користувалися програмами реструктуризації, що дозволило суттєво збільшити обсяги погашення заборгованості. Водночас у Фонді гарантування вкладів зазначають: дедалі більше клієнтів обирають добровільне врегулювання замість судових спорів.

Скільки повернули позичальники

У січні-березні 2026 року позичальники банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили 55,2 млн грн у межах програм реструктуризації.

Загалом із 2022 року до банків у ліквідації від боржників надійшло 1491,7 млн грн.

Окремо у березні Фонд розглянув звернення п’яти позичальників АТ «РВС Банк» щодо семи кредитних договорів на загальну суму 44,7 млн грн. Наразі вже укладено перші угоди.

Як зазначила директорка департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяна Старцева, позичальники все частіше погоджуються на реструктуризацію, щоб зберегти бізнес і ділову репутацію.

«Відмова від діалогу з кредитором і ставка виключно на судові механізми майже завжди означає для позичальника втрати. Судові процеси тривають роками, супроводжуються додатковими витратами, а результатом часто стає примусове стягнення або реалізація активів. За таких умов обидві сторони в програші. Саме тому добровільне врегулювання поступово витісняє конфліктні сценарії», — пояснила вона.

Які умови діють для позичальників

Для фізичних осіб на період воєнного стану передбачено спрощені умови погашення кредитів, які діятимуть до 31 серпня 2026 року. Зокрема:

ставка становить 0,001% річних;

комісія — 1 копійка;

мінімальний щомісячний платіж — від 10 тис. грн для іпотеки та від 1 тис. грн для інших кредитів;

для карткових кредитів понад 100 тис. грн — від 5 тис. грн на місяць;

Позичальники можуть повністю закрити кредит на прийнятних умовах у межах процедури ліквідації банку. Якщо ж заборгованість не буде погашена повністю, залишок за реструктуризованими кредитами реалізується в останню чергу.

Щоб приєднатися до програми, фізособі необхідно подати заяву до банку та здійснити перший платіж у встановленому порядку.

Для юридичних осіб і ФОП із серпня 2023 року діють окремі умови реструктуризації. Вони передбачають:

перший внесок у розмірі 5%;

щомісячне погашення боргу;

повне закриття заборгованості до завершення ліквідації банку.

Ставка залежить від строку реструктуризації: до 18 місяців — 0,1% річних, до 24 місяців — 3%, понад два роки — 5%. Остаточне погашення має відбутися не пізніше ніж за пів року до завершення ліквідаційної процедури.

Юрособам і підприємцям радять звертатися до банку-кредитора для уточнення переліку документів і подальших кроків щодо реструктуризації.

