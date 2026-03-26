Фонд гарантування розпочав реструктуризацію кредитів РВС Банку

Для фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав реалізацію програм реструктуризації для позичальників неплатоспроможного АТ «РВС Банк». У лютому було ухвалено перші рішення щодо погодження умов реструктуризації для боржників — юридичних осіб. Станом на початок березня до програми також приєдналися позичальники — фізичні особи.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

У лютому 2026 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду, за програмами реструктуризації кредитів погасили 16,3 млн грн. Загалом із початку 2022 року до банків, що ліквідуються Фондом, від позичальників надійшло 1 472,5 млн грн.

Наразі понад 98% суб’єктів господарювання-позичальників, які звернулися до банків у ліквідації щодо реструктуризації кредитів, отримали позитивні рішення. Із них понад 93% виконують погоджені умови погашення заборгованості.

Умови для фізичних осіб

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для позичальників-фізичних осіб застосовується:

0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів;

1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Умови для бізнесу та ФОП

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають:

перший внесок у розмірі 5%;

щомісячну амортизацію;

повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка:

менше 18 місяців — ставка 0,1% річних;

19−24 місяці — 3%;

більше двох років — 5%.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку , що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

Що відомо про ліквідацію РВС Банку

З 5 січня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації акціонерного товариства «РВС Банк». Ліквідація банку триватиме три роки — до 4 січня 2029 року включно.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ «перехідний банк Юте Банк» (на базі збанкрутілого «РВС банку») банківській групі, заснованій в Естонії, Iute Group AS.

«Угода з Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов’язань із подальшим продажем іноземному інвестору у вкрай стислі терміни», — розповідає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Своєю чергою генеральний директор Iute Group Тармо Сілд зазначив, що ця угода відповідає стратегічному напрямку компанії щодо створення цифрового банку.

