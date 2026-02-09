0 800 307 555
Ліквідація «Комінвестбанку»: за рік кредиторам виплатили 92% коштів

26
Наразі задоволено 92% від загальної суми вимог кредиторів "Комінвестбанку"
Минув рік від початку процедури ліквідації АТ «Комінвестбанк», яку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить після передачі активів і зобов’язань до приймаючого АТ «Асвіо Банк». За цей час рівень задоволення вимог кредиторів дійшов до 9-ї черги — виплати отримали майже всі кредитори, окрім пов’язаних із банком осіб.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Розрахунки з бізнесом і кредиторами

Розрахунки з юридичними особами стартували наприкінці березня 2025 року і вже в листопаді були завершені в повному обсязі. Також погашено 80% вимог кредиторів 8-ї черги — без урахування субординованого боргу, штрафних санкцій, податкових зобов’язань і окремих інших вимог.
Станом на початок 2026 року кредиторам «Комінвестбанку» виплатили 474,2 млн грн — це 92% від загальної суми заявлених вимог.
У Фонді зазначають, що це рекордні темпи погашення за весь час його роботи.

Чому вдалося досягти такого результату

Як пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець, ключову роль зіграла наявність якісних активів у банку, ефективна робота регулятора та зацікавленість банківського ринку у врегулюванні. Це дозволило укласти вигідну для всіх сторін угоду про передачу активів і зобов’язань АТ «Асвіо Банк».
За її словами, цей кейс показує, що за умов конкуренції та якісних активів Фонд може швидко й ефективно виводити неплатоспроможні банки з ринку, мінімізуючи власні витрати та зберігаючи економічну цінність активів.

Як працював механізм передачі активів

Фонд застосував інструмент передачі активів і зобов’язань, аналогічний механізмам sale of business у країнах ЄС та Purchase and Assumption у США. Приймаючому банку передали зобов’язання на 303,7 млн грн і активи на відповідну суму — частину кредитного портфеля, цінні папери, відділення та основні засоби.
Водночас усі умови депозитних договорів для клієнтів збереглися: вид вкладу, валюта, відсоткова ставка та строки. Фактично для вкладників змінилася лише назва банку.

Що цьому передувало

Фонд оголосив конкурс на залучення приймаючого банку 9 грудня 2024 року. Інтерес до участі виявили п’ять учасників, а переможцем став АТ «Асвіо Банк», який запропонував найменш витратний спосіб виведення банку з ринку.
Договір про передачу частини активів і зобов’язань підписали 31 січня 2025 року.
Зазначається також, що загальна гарантована сума відшкодування вкладникам «Комінвестбанку» становила 477,6 млн грн. Під час тимчасової адміністрації Фонд виплатив 215,1 млн грн, решту зобов’язань узяв на себе приймаючий банк.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
