День фінансів: рекордні прибутки банків, валютні інвестиції monobank, експорт зброї

Рекордні прибутки банків

У 2025 році банківський сектор України отримав 126,75 млрд грн чистого прибутку, що є історичним рекордом прибутку банків. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 39,4%, або на 35,85 млрд грн.

До речі, ПриватБанк відзвітував про 88 мільярдів прибутку і рекордне зростання основних показників.

А monobank запустив валютні інвестиції через «Банки».

Українці масово беруть кредити

В Україні другий рік поспіль зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.

Зміни щодо якості газу

В компанії «Нафтогаз» пояснили споживачам, які зміни щодо газу можуть бути в українців і що з цим робити. Зі слів компанії, жовтий чи помаранчевий колір газу не означає, що газ неякісний. Детально про це читайте тут.

Оренда в різних містах України

Ринок оренди житла в Україні на початку 2026 року демонструє кардинально різні вектори розвитку. Поки столиця та Закарпаття продовжують утримувати високі цінники, у центральних регіонах спостерігається справжній «цінопад».

Водночас депутати пропонують знизити податкове навантаження для власників житла.

Також перегляньте динаміку цін на однокімнатні квартири у Києві.

Робота українців в Європі

Станом на середину 2025 року середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20−64 років у країнах Європи становив 57%. Цей показник включає самозайнятість і неформальну роботу та на 22 в.п. нижчий, ніж серед громадян країн перебування.

Видача посилок у магазинах і кафе

АТ «Укрпошта» планує наприкінці першого кварталу 2026 року запустити агентські точки видачі посилок , які працюватимуть у кафе, магазинах та інших закладах сфери обслуговування.

Україна відкриває експорт зброї

Україна відкриває можливості для експорту зброї. Паралельно у 2026 році в Європі запрацюють десять експортних центрів, а вже в середині лютого очікується готовність першого українського дрона, виготовленого на виробничій лінії в Німеччині.

Також Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду на $691 мільйон.

