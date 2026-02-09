НОВИНИ КОМПАНІЙ У «Нафтогазі» пояснили зміни щодо якості газу Сьогодні 13:00 — Енергетика

В компанії «Нафтогаз» пояснили споживачам, які зміни щодо газу можуть бути в українців і що з цим робити.

Про це йдеться в повідомленні Нафтогазу.

Колір полум’я

Ви помітили, що полум’я на плиті стало жовтим або червонуватим, а чайник гріється довше? Зазвичай газ має горіти блакитним полум’ям — саме це свідчить про його ефективне згоряння.

Причини

Зі слів компанії, жовтий чи помаранчевий колір — не означає, що газ неякісний.

Найчастіше причина у побутових дрібницях:

забруднені пальники — залишки їжі та жиру змінюють колір вогню;

занадто великий посуд — полум’я не повністю охоплює дно;

несправність плити — порушується подача газу;

погана вентиляція — бракує кисню для горіння;

невідповідні налаштування — газ і повітря змішуються неправильно.

«Якщо ви перевірили все, а проблема залишилася — зверніться до фахівців газової служби. Професійна перевірка допоможе швидко все налаштувати» — пишуть в компанії.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив , що для українців «попри всі виклики» на тлі атак рф на нафтогазову інфраструктуру України забезпечується надійне газопостачання, триває імпорт достатніх обсягів, є диверсифікація поставок.

Про це Водночас міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни.Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги».

Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році. Вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.

