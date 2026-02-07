0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

рф атакувала енергооб’єкти у восьми областях: введено аварійні відключення світла

Енергетика
11
Через атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації
Через атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації
росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях. Внаслідок атаки у більшості областей введено аварійні відключення.
Про це повідомили в «Укренерго».
Зазначається, що були атаковані електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.
Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені.
Через завдані ворогом пошкодження в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності.
Це зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах. Також у більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
— йдеться у повідомленні «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах вже розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів.
Наразі пріоритетним є заживлення критичної інфраструктури у регіонах, де застосовуються аварійні відключення.
Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одразу після повернення світла.
Також дуже просимо не вмикати сьогодні кілька потужних приладів одночасно та, за можливості, відтермінувати будь-які енергоємні процеси на період, коли ситуація в енергосистемі стабілізується
— зазначають в «Укренерго».

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems