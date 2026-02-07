рф атакувала енергооб’єкти у восьми областях: введено аварійні відключення світла Сьогодні 11:27 — Енергетика

Через атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації

росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях. Внаслідок атаки у більшості областей введено аварійні відключення.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що були атаковані електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені.

Через завдані ворогом пошкодження в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності.

Це зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах. Також у більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі — йдеться у повідомленні «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах вже розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів.

Наразі пріоритетним є заживлення критичної інфраструктури у регіонах, де застосовуються аварійні відключення.

Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одразу після повернення світла.

Також дуже просимо не вмикати сьогодні кілька потужних приладів одночасно та, за можливості, відтермінувати будь-які енергоємні процеси на період, коли ситуація в енергосистемі стабілізується — зазначають в «Укренерго».

