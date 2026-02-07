рф атакувала енергооб’єкти у восьми областях: введено аварійні відключення світла
росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях. Внаслідок атаки у більшості областей введено аварійні відключення.
Про це повідомили в «Укренерго».
Зазначається, що були атаковані електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.
Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені.
Через завдані ворогом пошкодження в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності.
Це зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах. Також у більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
— йдеться у повідомленні «Укренерго».
Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах вже розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів.
Наразі пріоритетним є заживлення критичної інфраструктури у регіонах, де застосовуються аварійні відключення.
Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одразу після повернення світла.
Також дуже просимо не вмикати сьогодні кілька потужних приладів одночасно та, за можливості, відтермінувати будь-які енергоємні процеси на період, коли ситуація в енергосистемі стабілізується
— зазначають в «Укренерго».
Поділитися новиною
Також за темою
рф атакувала енергооб’єкти у восьми областях: введено аварійні відключення світла
Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор
Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електрики з Європи
БЕБ та Нафтогазова Асоціація України підписали меморандум про протидію нелегальному обігу пального
НБУ попереджає про ризики для інфляції через коригування тарифів на комуналку
Нідерланди дають Україні додаткові трансформатори та 23 млн євро