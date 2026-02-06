0 800 307 555
Нідерланди дають Україні додаткові трансформатори та 23 млн євро

Енергетика
21
Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністеркою зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів Ауке де Вріс.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
«Денис Шмигаль та Ауке де Вріс домовились про постачання трансформаторів різної потужності, а також внесок Нідерландів у розмірі 23 млн євро у підтримку енергетичного сектору України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Ауке де Вріс запевнила у подальшій підтримці українського енергосектору.
За матеріалами:
Finance.ua
