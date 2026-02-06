Нідерланди дають Україні додаткові трансформатори та 23 млн євро Сьогодні 13:14 — Енергетика

Нідерланди дають Україні додаткові трансформатори та 23 млн євро

Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністеркою зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів Ауке де Вріс.

розмірі 23 млн євро у підтримку «Денис Шмигаль та Ауке де Вріс домовились про постачання трансформаторів різної потужності, а також внесок Нідерландів уу підтримку енергетичного сектору України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ауке де Вріс запевнила у подальшій підтримці українського енергосектору.

