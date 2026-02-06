0 800 307 555
Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електрики з Європи

Енергетика
24
Міністр енергетики Денис Шмигаль на форумі "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026"
Україна стала повноцінним учасником європейського енергоринку. Наразі обсяги імпорту електроенергії з країн Європи рекордні.
Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час форуму «Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026», у четвер, 5 лютого, передає видання Новини.Live.
«Оскільки через російські удари ми втрачаємо значну кількість нашої генерації, ми сьогодні працюємо з партнерами, щоб втілити план децентралізованої генерації тепла і електроенергії», — зазначив Шмигаль.

Україна — повноцінний учасник європейського ринку

Він додав, що наразі імпорт електроенергії з країн Європи рекордний. Над цим, за словами міністра, продовжують працювати.
«Фактично у нас запроваджений ринок електроенергії, що дозволяє нам на рівних конкурувати за електроенергію з європейськими бізнесами і країнами. Значний обсяг ми імпортуємо від наших європейських колег. Україна сьогодні є повноцінним учасником європейського ринку», — додав міністр енергетики.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко писав, що в Україні до загальної енергетичної мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей. Водночас збудовані та технічно готові до запуску когенераційні установки в окремих громадах залишаються непідключеними.
