Свириденко заявила, що в Україні простоюють готові до запуску когенераційні установки

Енергетика
В Україні до загальної енергетичної мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей. Водночас збудовані та технічно готові до запуску когенераційні установки в окремих громадах залишаються непідключеними.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Це тепло і електроенергія, які країна могла б отримувати вже зараз — у розпал постійних ворожих атак на енергосистему. Саме тому продовжуємо ухвалювати рішення для якнайшвидшого підключення всіх наявних когенераційних установок, які має бізнес, купують та отримують від міжнародних партнерів громади», — наголосила очільниця уряду.

Завдання для обласних адміністрацій та громад

З цією метою обласні військові адміністрації мають забезпечити формування та верифікацію переліку всіх когенераційних установок, у тому числі тих, що наразі не підключені до мереж. Відповідна інформація має бути подана до Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад і територій України.

Роль регуляторів і відповідальність посадовців

ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями та операторами систем розподілу повинні забезпечити оперативне підключення всіх наявних когенераційних установок і негайно розпочати виробництво електричної та теплової енергії. Держенергонагляд і НКРЕКП мають спростити процедури приєднання когенерації до мереж та здійснювати постійний моніторинг процесу підключення.
«У разі виявлення зловживань посадові особи, які мають забезпечувати підключення обʼєктів когенерації, нестимуть персональну відповідальність за невиконання урядових рішень», — підкреслила прем’єр-міністр.
Для координації цієї роботи Кабінет Міністрів України утворив Координаційний центр з розвитку когенерації.
Крім того, уряд працює над додатковими стимулами для бізнесу, щоб встановлення та підключення когенераційних установок було максимально швидким і простим. Для звернень підприємців продовжує діяти єдине вікно на платформі «Пульс».
Енергетика
