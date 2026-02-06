БЕБ та Нафтогазова Асоціація України підписали меморандум про протидію нелегальному обігу пального Сьогодні 16:33 — Енергетика

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Олександр Цивінський та президент Нафтогазової Асоціації України Ярослав Старовойтенко підписали меморандум про співпрацю з метою перешкоджання незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів, повідомляється на сайті Бюро у четвер.

Згідно з публікацією , основний акцент взаємодії буде зроблено на виявленні та припиненні діяльності незаконних АЗС і тіньового обігу палива.

Меморандум передбачає обмін відкритою інформацією, створення робочих і координаційних груп, а також реалізацію спільних заходів для аналізу дотримання законодавства учасниками ринку нафтопродуктів. Окремим напрямом роботи визначено напрацювання пропозицій щодо вдосконалення законодавства, зокрема, у частині формування механізмів відповідального зберігання вилученого пального.

Як зазначили у БЕБ, спільна робота з учасниками легального ринку спрямована на підвищення прозорості галузі та забезпечення чесної конкуренції через подолання багаторічних тіньових схем.

Крім того, БЕБ у 2025 році перейшло від фіксації порушень на ринку АЗС до реального зламу схем: демонтажу, арештів майна та вироків і ставить за мету у 2026 році викорінити нелегальні АЗС як системне явище, розповів про заходи директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, у минулому році БЕБ потроїв результати боротьби з тіньовим паливним ринком, який «30 років в Україні був «нормою».

Як уточнив Цивінський, було вилучено більше 3 тис. тонн бензину, газу та дизпального (у 2024 році — 1,07 тис. тонн), талонів на 71,8 тонну пального та 171 одиницю обладнання на загальну суму більше 250 млн грн.

Він додав, що за 2025 рік було демонтовано 76 нелегальних АЗС, а за січень цього року ще 22, та закликав повідомляти про такі заправки на гарячу лінію БЕБ.

