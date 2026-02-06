0 800 307 555
НБУ попереджає про ризики для інфляції через коригування тарифів на комуналку

Енергетика
86
НБУ попереджає про ризики для інфляції через коригування тарифів на комуналку
НБУ попереджає про ризики для інфляції через коригування тарифів на комуналку
Невизначеність із темпами коригування тарифів на житлово-комунальні послуги на прогнозному горизонті може вплинути на перегляд прогнозу інфляції як в один, так і в інший бік.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Тарифи під час опалювального сезону

У НБУ зазначають, що до завершення поточного опалювального сезону чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.
Водночас регулятор наголошує, що не володіє інформацією щодо можливих рішень у тарифній сфері та не бере участі у формуванні тарифної політики.

Ризики коригування енергетичних тарифів

У звіті зазначається, що з огляду на зростання потреб у фінансуванні відновлення енергосистеми після масованих обстрілів підвищилася ймовірність поступового та поетапного приведення частини енергетичних тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.
Невизначеність щодо масштабів і строків такого коригування НБУ розглядає як ризик для прогнозу інфляції. Зокрема, суттєве підвищення вартості енергоносіїв з метою швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може посилити інфляційний тиск. У такому разі це потребуватиме значного збільшення обсягів субсидій для населення.

Вплив відтермінування рішень на економіку

Водночас триваліше відкладення рішень щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів, за оцінкою НБУ, стримуватиме інфляцію в короткостроковій перспективі. Однак це призводитиме до накопичення квазіфіскальних дисбалансів і погіршення фінансового стану державних енергетичних компаній.
У Нацбанку зазначають, що така ситуація посилює ризики нестабільності на енергоринку, знижує інвестиційний потенціал галузі, яка потребує масштабного та термінового відновлення. Водночас ціновий тиск у такому разі не зникає, а лише переноситься на майбутні періоди.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок за ненадані або надані у неповному обсязі комунальні послуги. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.
ЕлектроенергіяТарифиТарифи на електроенергіюНБУ
