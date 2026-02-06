0 800 307 555
Кличко назвав терміни відновлення Дарницької ТЕЦ: без тепла понад 1100 багатоповерхівок

Унаслідок ворожої атаки 3 лютого Київ зазнав серйозних пошкоджень об’єкта критичної інфраструктури, який забезпечував теплопостачання мешканців двох районів столиці. Фахівці завершили технічне обстеження Дарницької ТЕЦ та оприлюднили попередні висновки щодо строків її відновлення.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Масштаб пошкоджень

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.
Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.
Зі списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати неможливо, можна ознайомитися за посиланням.

Пункти обігріву та підтримка мешканців

Місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4. (Окрім тих, які там працювали раніше).
Також 36 додаткових пунктів обігріву ДСНС розгортає в Дарниці та 27 пунктів — у Дніпровському районі.
З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.
За словами Кличка, ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Деснянський район Києва, включно з найбільшим житловим масивом столиці Троєщиною, повністю залежить від теплоелектроцентралі № 6 і не має альтернативних джерел теплопостачання.
